Araujo entra en el escaparate y el Barça necesita una venta

Ronald Araujo renovó el pasado enero cuando estaba más fuera que dentro del Barça. El central uruguayo descartó irse a la Juventus por su apego al Barça y tras una charla con el director deportivo, Deco, que le convenció de que seguiría siendo importante. Pese a todo, su entorno consiguió firmar una cláusula de escape durante 15 días del mercado de verano por si fuera necesaria activarla. Y ahora ha llegado el momento, con equipos interesados en él, con el Barça necesitado de una venta importante y con Hansi Flick deseando que se quede. Su nombre sale al escaparate y habrá que ver si se dan movimientos a pesar de que todos los guiños del jugador apuntan claramente a que desea seguir.

La situación ha variado poco desde enero, pero sí que hay ingredientes que podrían propiciar movimientos. Araujo es un jugador importante dentro del vestuario blaugrana aunque ha perdido la titularidad. El uruguayo ha ido teniendo minutos de calidad en partidos importantes, pero no hay duda que la dupla central titular para Flick está formada por Cubarsí, clara apuesta de club, y Íñigo Martínez, un futbolista absolutamente intocable en el esquema del técnico alemán. Deportivamente, Araujo podría tener alguna duda aunque Flick desea su continuidad una vez quedó frustrado el fichaje de Jonathan Tah, que dejó de esperar al Barça y firmó por el Bayern ante el overbooking de centrales.

Deco ha dejado claro que debería salir un central porque las plazas están cubiertas. Íñigo, Cubarsí y Eric Garcia no se moverán, por lo que todas las miradas se centran en Christensen y el propio Araujo. La lógica apuntaría a una salida del danés, pero le queda solo un año de contrato y su venta no dejaría demasiados réditos económicos. Además, el central no tiene intención alguna de abandonar la entidad, por lo que la carpeta Araujo tomará protagonismo una vez comenzado el mes de julio.

La cifra de 60 millones de euros es muy atractiva para el mercado teniendo en cuenta la calidad del central blaugrana. Y hay equipos muy interesados en ficharle. La Juventus ha seguido en contacto y el Milan también ha preguntado. Desde la Premier, el Manchester United estaría encantado de firmarle aunque el equipo inglés ha quedado fuera de competiciones europeas y es un destino menos atractivo a nivel deportivo. La cifra de 60 millones es asumible para estos clubs aunque solo se activaría una negociación en el caso de que el central abriera las puertas a una salida y eso parece, por ahora, bloqueado.

En el club blaugrana sí que hay debate entorno a Araujo. Mientras que a Flick le gustaría mantener a un central de su perfil, aunque no sea titular, desde la dirección deportiva se insiste en que debe salir alguien y en la directiva no esconden que una gran venta ayudaría muchísimo a generar límite salarial. De hecho, sería vital para inscribir el fichaje de Nico Williams y de otros jugadores que pudieran llegar hasta finales de agosto. Araujo costó poco más de cinco millones de euros y su fichaje está más que amortizado, por lo que un traspaso de estas dimensiones generaría unas plusvalías excepcionales.

Habrá ruido durante los próximos quince días, aunque lo más probable es que el capitán del Barça quiera cerrar el debate más pronto que tarde para evitar especulaciones. En el mes de enero, decidió callar hasta que tomó la decisión de seguir, pero ahora ya tiene un contrato mejorado hasta el 2031 y no tiene necesidad de salir. Su compromiso con el club siempre ha sido total y su relación con sus compañeros es excelente. De hecho, es uno de los jugadores más queridos internamente.

Atrás quedó ya la polémica con Gundogan, que le señaló en el fatídico duelo de Champions ante el PSG dónde fue expulsado y su pequeño distanciamiento con Xavi Hernández, quien sí le hubiese abierto las puertas en caso de continuar como técnico. Ahora no juega los minutos de antes, pero Flick se lo ha ganado dejándole claro que es el central más rápido de la plantilla y con mejor juego aéreo. Un perfil único en una plantilla muy compensada. Sea lo que sea, el futuro de Araujo está en sus propias manos y en esa famosa cláusula que le coloca ahora en el mercado.