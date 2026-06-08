MUNDIAL 2026
Araujo enciende las alarmas en Uruguay: viaje exprés a Barcelona antes del Mundial
El central blaugrana se ausentará un día de la concentración charrúa para tratar unas molestias musculares con "profesionales que lo han atendido con anterioridad"
Preocupación en Uruguay con Ronald Araujo a escasos días de que empiece el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El central blaugrana ha abandonado la concentración del combinado charrúa tras sufrir unas molestias musculares y ha viajado a Barcelona para ser revisado "por profesionales que lo han atendido con anterioridad". Según varios periodistas que siguen la actualidad de la selección sudamericana, su presencia en la Copa del Mundo no corre peligro.
La idea del conjunto uruguayo es que Araujo solo se ausente "de las actividades grupales del lunes" y regrese a Montevideo para reincorporarse al grupo el martes. El mismo día, la expedición liderada por Marcelo Bielsa pondrá rumbo hacia México, donde estará su campamento base.
"Para ayudar a resolver una molestia muscular, el futbolista recibirá un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad. El cuerpo técnico y la sanidad de la AUF estuvieron de acuerdo con esta decisión. No participará de las actividades grupales del lunes, incorporándose a las tareas del equipo el martes, que viajará por la noche rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026", ha comunicado la selección uruguaya a través de las redes sociales.
Uruguay, encuadrada en el Grupo H del Mundial, el de España, debutará en la máxima cita internacional el próximo 16 de junio a las 00.00 horas (CEST) contra Arabia Saudí en el Hard Rock Stadium.
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