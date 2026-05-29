Araujo, un antes y un después: "Ahora soy otra persona"

Ronald Araujo empezó la temporada designado como primer capitán del FC Barcelona, un auténtico privilegio para un jugador que, además, picó piedra desde su llegada al filial en 2018. Sin embargo, este curso no ha sido el mejor a nivel personal. Ya no es el central titular de hace unos años y, pese a cerrar su sexta campaña en el primer equipo con dos títulos más, el uruguayo ha sido protagonista por otros motivos, como los problemas de salud mental que le obligaron a parar durante un tiempo a finales de año.

Pese a los rumores, el charrúa está convencido de que esta es su casa y no contempla una salida en verano; quiere seguir luchando y aportando su grano de arena al vestuario, aunque hace nada él era uno de los jóvenes. El central ha concedido una entrevista a Marca donde se abre en canal sobre sus baches, el balance de la temporada y su mirada al futuro.

Araujo otorga un valor especial a LaLiga y la Supercopa conquistadas este año, aunque reconoce que la espinita de la Champions sigue muy vigente: "La verdad es que ha sido muy buena. Ganamos dos títulos muy lindos. Trabajamos La Liga durante todo el año y la Supercopa se dio de una manera especial, ganándole a nuestro máximo rival. Nos faltó ganar lo más importante, que es la Champions, pero vamos por buen camino. Tenemos un equipo joven que va creciendo y tarde o temprano llegará".

Araujo durante el último partido ante el Valencia / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El uruguayo ha asumido un rol más secundario en el equipo. Esta temporada ha disputado 38 partidos, siendo titular en 16 de ellos, para un total de 1.614 minutos. Sin embargo, la gran novedad de este curso no ha sido su dosificación, sino el brazalete de primer capitán que se le otorgó en agosto en detrimento de Ter Stegen, un honor que le ha permitido ser el encargado de levantar los títulos por primera vez: "Me siento un privilegiado. Es tremendo ser capitán de un equipo como el Barcelona. Es cierto que también supone una gran responsabilidad, pero me siento capaz de llevarla".

Los roces en el vestuario del Madrid

También habló del máximo rival, el Real Madrid, que por segundo año consecutivo se ha quedado en blanco, una crisis que además se ha trasladado al vestuario con incidentes como el de Tchouameni y Valverde. Araujo respondió sobre si le sorprendió ver a su compatriota implicado en este conflicto: "Siempre te sorprenden estas cosas cuando pasan. Pero realmente no sé qué ocurrió. Leo lo que dice la gente, pero más que leerlo, me gusta preguntárselo a la persona para saber qué pasó de verdad. No puedo dar explicaciones porque no he hablado con él del asunto. Y cuando lo vea, no sé si realmente le preguntaré sobre el tema".

Muchos futbolistas declararon tras la pelea que este tipo de incidentes son frecuentes, algo que Araujo ratifica: "Te pasas el año entero conviviendo. Y el fútbol tiene competitividad, entrenamientos, enganchones, roces... Son cosas que pasan. Lo importante es cómo se gestionan esas situaciones. Esa es la clave. Pero los futboleros saben que esto es algo bastante normal".

El punto de inflexión en Stamford Bridge

Araujo confiesa que, pese a las dificultades de la temporada, ahora mismo se encuentra "muy bien y muy feliz". Sin embargo, hubo un punto de inflexión este año en el que el central tuvo que parar debido a problemas de salud mental. Para entender esta losa acumulada hay que retroceder a sus errores del pasado en la Champions que, de una manera u otra, condicionaron al equipo.

Su expulsión ante el Chelsea fue la gota que colmó el vaso: "Sabía que me pasaba algo porque no me sentía bien. No era feliz. En mi casa no era ni el marido ni el padre que necesitaban. Llevaba bastante tiempo así, acumulando cosas, sin hablarlas, guardándomelo todo para mí, hasta que llegó un momento en el que exploté. Fue esa acción contra el Chelsea la que me hizo recapacitar y darme cuenta de que algo me estaba pasando. Supe que necesitaba ayuda y trabajar para salir de ese momento complicado".

MADRID, 14/04/2026.- El defensa uruguayo Ronald Araújo, al finalizar el partido Champions ante el Atlético / Juanjo Martín / EFE

Aquel partido en Stamford Bridge fue un punto y aparte para el jugador: "Era evidente que la cabeza no estaba bien. Recuerdo que me fui solo al vestuario y ahí dije: 'Basta'. Me di cuenta de que necesitaba hablarlo con mi mujer, con el club y pedir ayuda. Ha sido la mejor o una de las mejores decisiones de mi vida".

"La cabeza es la clave"

Araujo reconoce a la vez que en el entrenamiento del día a día se echa en falta el trabajo mental, un aspecto al que, por suerte, en casos como el suyo y entre los jóvenes, cada vez se le da más visibilidad: "Debería trabajarse más porque la cabeza es la clave. Yo, por ejemplo, entreno mucho, cuido mi físico, pero no estaba cuidando lo más importante, que es la cabeza, la que manda sobre todo. Hay que invertir mucho más en este tema porque será bueno para el club como institución y para que los jugadores estén bien y puedan dar lo mejor de sí. Hay que hablar más".

Los compañeros también fueron clave en su proceso: "Me sorprendió mucho porque lo tomaron de una forma muy natural y respetuosa". Desde que salió adelante, el 'charrúa' confiesa ser "otra persona": "Vuelvo a disfrutar de jugar al fútbol, que es lo que más me gusta. Disfruto con mi mujer, mis hijos y mis amigos. Relativizo mucho más todo. He crecido mucho en este tiempo. Creo firmemente que vienen grandes años en mi carrera".

Con el mercado agitado y a la espera de si llega algún central para reforzar, sobre todo, el perfil zurdo, Araujo niega rotundamente que se plantee salir del club: "Tengo contrato hasta 2031, acabo de renovarlo y estoy muy feliz en Barcelona".

Araujo celebra un gol ante el Rayo / Alejandro Garcia / EFE

El Mundial y un partido especial

Ahora la temporada ha finalizado a nivel de clubes, pero no para todos: el Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina y Araujo será uno de los líderes de la celeste para intentar llevar a su país lo más lejos posible. Lo que es seguro es que se enfrentará a varios de sus compañeros del Barça, ya que la tercera jornada de la fase de grupos es ante España: "Es un lindo partido, contra una gran selección. Quiero llegar en un buen momento y con buen ritmo. Estoy confiado".

Un partido en el que lo dejará todo y donde los amigos pasarán a ser rivales: "Cada uno defiende a su selección y quiere lo mejor para ella. Después del partido todos somos amigos, pero ahí nos estamos jugando un Mundial. Hay que darlo todo por la selección. Veremos qué circunstancias se dan, pero siempre dentro del respeto y el profesionalismo".