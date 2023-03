Araujo: El defensa que rechazó ofertas para ser algún día capitán del Barça

El central no dudó en renovar hasta el 2026 sin querer escuchar a Liverpool o Manchester United, que le ofrecían mucho más Es ya uno de los líderes del vestuario y su sueño es acabar luciendo el brazalete. Va camino de marcar una época

Ronald Araujo lo bordó en el Bernabéu con una actuación defensiva que ha dado la vuelta al mundo. Secó a Vinicius y demostró que ya es uno de los mejores defensores del mundo. El central uruguayo pasa por el mejor momento de su carrera y es muy feliz en el Barça.

Tanto, que una de sus ilusiones es la de convertirse en capitán del Barça en el futuro. Su fidelidad al club blaugrana le hizo rechazar ofertas económicamente más importantes para seguir en el Camp Nou, dónde puede marcar una época liderando la defensa. Es ya uno de los grandes líderes del proyecto blaugrana.

Araujó llegó al Barça en el 2018 de la mano del secretario técnico Ramon Planes. Fue una apuesta muy personal por un defensa que no acababa de cuadrar en el estilo Barça. Y no lo pasó bien en sus inicios, dónde fue cuestionado en el fútbol base hasta que subió al primer equipo.

Araujo se lo ha trabajado mucho y está muy agradecido a la gente que confió en él...y al Barça. Es un trabajador insaciable y su espejo siempre ha sido la de Carles Puyol, otro futbolista de garra que triunfó en el Camp Nou. El uruguayo sabe que, tarde o temprano, cogerá los máximos galones en el equipo y cumplirá el objetivo que se marcó cuando acabó fichando.

La fidelidad de Araujo quedó fuera de toda duda cuando aceptó renovar. Acababa contrato en el 2023 y aceptó continuar hasta el 2026 rechazando ofertas muy importantes. En el club blaugrana son conscientes que Liverpool y Manchester United casi le doblaban la ficha, pero aceptó seguir.

Ronald Araujo ha alcanzado los 100 partidos como jugador azulgrana | FCB

Su salario está en una escala salarial medio baja, junto a Gavi, por las dificultades del límite salarial. Incluso ahora su ficha es mejor porque el Barça no ha conseguido inscribir su nuevo contrato, pero el uruguayo no se va a mover. No quiere negociar con nadie, ni lo hará porque su sueño es jugar en el Barça.

Y ese compromiso también se percibe sobre el terreno de juego sacrificándose a jugar de lateral cuando las circunstancias lo exigen y rindiendo de forma espectacular. Porque su partido en el Bernabéu fue antológico anulando a Vinicius y marcándose unos números que están al alcance de pocos.

Según ‘Sofascore’, fue el futbolista que más balones bloqueó (dos), quien ganó más duelos (cuatro de seis) y eso que solo hizo dos faltas. Su precisión en el pase solo fue del 53%, motivada por jugar en la posición de lateral y por la cantidad de rechaces que protagonizó con el asedio del Madrid.

Asi fue el partidazo de Araujo en Villarreal | LALIGA

Araujo se ha ganado el papel de líder en el Barça dentro y fuera del vestuario. Su compromiso le ha hecho ganar ascendencia con sus compañeros y se ha convertido en un referente en la plantilla.

En los últimos meses ha trabajado para mejorar la salida de balón, ya que defensivamente, su rendimiento es insuperable. Su condición física, fuera de lo normal, hace que vaya sobrado en los duelos y rectificando, incluso, a sus compañeros. El Barça se ha encontrado con un defensa que puede hacerle ganar títulos.

