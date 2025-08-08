Ronald Araujo dará la cara en el Gamper

No hay tiempo para relamerse las heridas ocasionadas por el conflicto protagonizado por Ter Stegen y el club que ha salpicado de lleno el vestuario de la primera plantilla azulgrana. Pocas horas después que se hiciera público el comunicado que desposee de forma temporal al meta alemán del preciado brazalete de capitán, el equipo ya se prepara para la tradicional puesta de gala con motivo de la celebración del Trofeu Joan Gamper.

El debut en la presente temporada ante la afición culer estará plagado de novedades. Unas tan significativas como el traslado forzoso al estadio Johan Cruyff con motivo de las obras del Camp Nou y un concierto en el Estadi Olímpic. Otras, más emotivas, como el hecho de medirse este domingo (21.00 horas) al flamante Como dirigido por Cesc Fàbregas. Un rival de auténtico lujo tras firmar una notable temporada en el curso anterior y haberse convertido en uno de los grandes animadores del mercado veraniego con una larga lista de incorporaciones.

La tradición advierte que el Gamper es el escenario idóneo para que el Barça presente sus grandes novedades. Con más o menos refuerzos en sus filas, el trofeo azulgrana es el marco escogido para que la plantilla traslade sus deseos y ambiciones. Un mensaje simbólico que corre por cuenta del capitán elegido habitualmente por los compañeros.

Este no es un detalle menor en la presente temporada. La 'destitución' de Ter Stegen obligará a que Ronald Araujo dé un paso al frente y asuma los galones de primer capitán. Un Araujo que hasta hace pocos días aprovechaba un breve encuentro con la prensa para incidir en su voluntad por seguir en el Barça, aparcando todos los rumores de mercado y señalando que está convencido que los mejores años del internacional uruguayo aún están por llegar.

El discurso de Araujo será una buena piedra de toque para calibrar la respuesta del vestuario y la acogida de una grada que, a diferencia de temporadas pasadas, a buen seguro contará con una inmensa mayoría de aficionados de sentimiento culer (apenas si quedan entradas para el turismo veraniego que asola Barcelona estas fechas).

Ronald asumió el compromiso y este domingo deberá empezar a escenificarlo desde el centro del campo, micrófono en mano y dando la cara ante una afición que sufre las movidas internas de una plantilla que se ha visto forzada a relevar a su primer capitán: Ter Stegen.