Araujo: "Llegar a 200 partidos con el Barça es un sueño hecho realidad"

Aterrizó en Barcelona con 19 años. Llegaba directo desde Boston River, sin experiencia en Europa. Y no tardó en ganarse el privilegio de ascender al primer equipo y demostrar que su potencia y su carácter podían ser muy valiosos para el equipo por aquel entonces dirigido por Ernesto Valverde. Siete años después, está asentado como primer capitán y uno de los grandes líderes de un Barça de Flick que busca hacer historia. La hizo la pasada temporada y quiere rizar el rizo este 2026.

Frente al Atlético, el charrúa entró en el minuto 71 y cumplió su partido 200 con el Barça. Que se dice rápido. Ronald alcanzó su segundo cententar como barcelonista y lo hizo en un contexto en el que se ha reencontrado con el fútbol tras pasar por un proceso delicado de salud mental. Gracias a su fortaleza y con ayuda externa y del club, Araujo ha podido salir de un bache importante a nivel psicológico y volver a sonreír. Un ejemplo para el mundo del fútbol, importante para visibilizar algo que todavía es bastante tabú entre los jugadores de élite.

El test de SPORT tras alcanzar los 200

El capitán posa en exclusiva para SPORT con una camiseta personalizada de la cifra mágica de los 200 partidos y responde a nuestro test sobre estos siete años de azulgrana. Y acerca de los sueños que aún tiene por cumplir con la casaca del Barça.

Araujo posa con la camiseta conmemorativo de los 200 partidos / SPORT

1. ¿Qué significa para ti cumplir 200 partidos con el primer equipo?

Para mí cumplir 200 partidos con el Barça es un sueño hecho realidad.

2. ¿Qué partido elegirías de los 200 y por qué?

Te podría decir muchos, me vienen a la cabeza partidos que nos han dado títulos que se quedan guardados…pero me quedo con el clásico del 0-4 en el que metí gol, en el 2022.

3. Cuando fichaste por el Barça, ¿te imaginabas alcanzar una cifra así?

La verdad es que llegar a 200 partidos era algo que veía muy lejos. Cuando llegué con 19 años soñaba solo con jugar en el primer equipo.

4. ¿Cómo es lucir el brazalete de capitán del Barça y qué implica cuando sales al campo con él?

Es un orgullo enorme. El Barça tiene una historia muy grande con muchos capitanes que son leyendas. Para mí significa responsabilidad, representar los valores del club y ayudar a mis compañeros dentro y fuera del campo.

5. ¿Cómo ha cambiado el Ronald que llegó con 19 años a Barcelona y el de ahora con 26 y 200 partidos en la espalda?

He cambiado mucho. Llegué siendo un chico con muchos sueños y ahora soy un jugador más maduro, con más experiencia. He aprendido muchísimo de entrenadores, compañeros y también de los momentos difíciles.

Araujo posa para SPORT / SPORT

6. ¿Te imaginabas cumplir tu partido 200 jugando de delantero centro?

No, la verdad que no (risas). Pero si el equipo lo necesita, intento ayudar donde haga falta.

7. Si tuvieras que quedarte con un momento ¿Con cuál te quedas de todo lo vivido estos ocho años en el Barça?

Me quedo con los títulos que conseguimos. Levantar un trofeo con esta camiseta es siempre muy especial porque sabes todo lo que significa para el club y para la gente.

8. ¿Le da más valor alcanzar esta cifra después del proceso que has pasado estos últimos meses?

Sí, porque cuando pasas momentos difíciles valoras mucho más todo. Trabajé mucho para volver a estar bien y poder ayudar al equipo, así que llegar a 200 partidos tiene un significado especial.

Araujo posa con la camiseta de los 200 para SPORT / SPORT

9. ¿Cómo te ha sentado a nivel personal alcanzar los 200 tras lo que has vivido esta temporada?

Estoy muy agradecido. A Dios, a mi familia, al club y a la afición. Han sido meses complicados, también de mucho trabajo y cuando ves que todo ese esfuerzo vale la pena, te da mucha motivación para seguir.

10. ¿Qué sueños tiene ahora por delante Ronald por cumplir con el Barça? ¿Te ves llegando a 300 o 400?

Mi sueño es seguir ganando títulos con el Barça. Si llegan los 300 ó 400 partidos será porque estoy haciendo bien mi trabajo y ayudando al equipo, así que ojalá pueda seguir muchos años sumando.