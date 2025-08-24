Araujo-Cubarsí, una pareja por engrasar

El encuentro en el Ciutat de València dejó una gran noticia para el Barça: sigue teniendo el hambre de la temporada pasada para darle vuelta a marcadores inverosímiles. Pero, también, una de no tan buena: el equipo sigue dando muestras de fragilidad defensiva.

El Levante supo rentabilizar cada pérdida azulgrana para armar transiciones rápidas y desnudar al Barça de Flick. No fue solo una cuestión de la defensa: faltó agresividad del mediocampo en algunas ayudas y mayor sacrificio defensivo de los delanteros. Quedó claro en algunas fases de la temporada pasada: con el planteamiento del fuera de juego, si el equipo no defiende como un bloque, se desmorona.

Una ausencia de peso

La gran novedad es que esta temporada no está Iñigo Martínez, el hombre que marcaba el tempo de la línea defensiva, también el que llamaba la atención a mediocampistas y delanteros si no apretaban cómo hacía falta en la presión.

Roger Brugué pelea un balón con Pau Cubarsí / Andreu Esteban / EFE

La salida de Iñigo le ha cambiado la vida a Pau Cubarsí, que ahora tiene que jugar en el flanco izquierdo y deberá dar un paso adelante en liderazgo. Araujo, sin mucho rodaje en el Barça de Flick, aún no marca la línea de fuera de juego con la naturalidad del vasco. Tampoco posee su guante para los desplazamientos en largo.

Flick está invirtiendo en Araujo del mismo modo que la temporada pasada hizo con De Jong en lugar de Casadó o Tek en lugar de Iñaki Peña. Porque, aunque ahora mismo Christensen seguramente podría darle mejor resultado, cree que Araujo tiene un techo (defensivo) más alto en su mejor versión. Esa que vimos en el Barça de Xavi donde era un coloso en todos los duelos.

El Araujo de este arranque de temporada está lejos de ese nivel, aunque mejora la versión de la temporada pasada. Aún no cuenta con esa explosividad, pero el estilo de este Barça tampoco le juega a favor: le obliga más a defender hacia adelante que a corregir su espalda, su gran especialidad. Flick también está tratando de protegerle con la presencia de Eric, un futbolista que facilita la salida de balón de la defensa.

Araujo, en la celebración del último gol / Dani Barbeito / SPO

Una apuesta estratégica

Araujo, además, es una apuesta estratégica de club, que lo renovó la temporada pasada cuando tenía pie y medio en la Juventus. Tras meses en los que no se ha sentido con confianza, Flick tiene la obligación de intentar recuperar al futbolista y darle la titularidad tras el adiós de Iñigo. Al menos, de momento, Así ha sido en los dos primeros partidos de Liga junto a Cubarsí. Al canterano no se le vio cómodo ante el Levante y salió en la foto del primer gol. No fue fácil para una defensa que tuvo que jugar al límite en muchas ocasiones.

El Barça terminó el encuentro ante el Levante con tres centrales (3-3-4): Christensen, Koundé y Cubarsí. La entrada de los dos primeros le sentó bien al equipo y el casting para el centro de la defensa sigue abierto.