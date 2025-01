Araujo: "Estoy contento porque hicimos una buena primera fase en la Champions"

El central uruguayo del Barcelona Ronald Araujo se mostró satisfecho con la "buena" fase liga de la Champions completada por el equipo azulgrana, que jugará los octavos de final como segundo clasificado tras empatar ante el Atalanta (2-2) en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

"Fue un partido muy lindo para la gente que lo mira. Queríamos el primer puesto, pero no se pudo. Estoy contento porque hicimos una buena primera fase de Champions", afirmó en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

Araujo, autor del segundo tanto del Barcelona, lamentó que su equipo no pudiera sumar los tres puntos -"lo tuvimos cerquita", dijo- y terminar la primera fase como líder después de la derrota del Liverpool ante el PSV Eindhoven (3-2).

Al ser preguntado por si el Barça es favorito para ganar la Liga de Campeones, Araujo se ha mostrado cauto: "Tenemos un gran equipo, pero hay que ser humildes e ir partido a partido".

El central uruguayo, que hace pocos días amplió su contrato con el club azulgrana hasta 2031, reconoció sentirse "muy feliz" por su renovación. "Si depende de mí, seguro que estaré muchos años. No saben lo que hice por estar aquí. No sé qué ha salido pero hay Ronald para rato en Barcelona. No todo lo que se dice es verdad, siempre di la vida por este club, en todos los sentidos, desde que llegué en 2018. He jugado lesionado, operado... Di la vida y la seguiré dando siempre. Estoy muy contento aquí en Barcelona, hicimos un gran trabajo y ahora me siento valorado.

Lamine, satisfecho

Lamine, que fue el autor del tanto que abrió la lata, no dio importancia al hecho de perder la oportunidad de quedar líderes al finalizar la primera fase de la competición: "Estoy muy contento por el segundo puesto. Queríamos ganar, no pasa nada. Me ha dicho Flick que estuviera tranquilo y que ahora a por la Liga. Sabíamos que lo importante era no perder el segundo puesto. El Barça es el mejor club de Europa y siempre es favorito."

Raphinha también fue cuestionado por el enfado de Lamine, al que afirmó comprender perfectamente: "Lo entiendo súper bien. Al final es un jugador espectacular y quiere estar siempre en el campo. Yo también me cabreé muchas veces y es comprensible. Entiendo su cabreo por no terminar el partido, pero lo ha hecho súper bien. Ha marcado gol, que era bastante importante, y yo he intentado ayudarle mucho. Estoy contento con la manera en la que está jugando".