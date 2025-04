Araujo: "Somos conscientes que podemos conseguir el triplete"

Ronald Araujo fue el encargado de salir juntamente con Hansi Flick en la rueda de prensa previa a la gran final de la Copa del Rey. A pesar de que Ter Stegen ya ha vuelto a las convocatorias, el uruguayo salió como capitán en representación al equipo azulgrana.

El vestuario del Barça sabe de la importancia de este clásico que podría suponer el primero de los tres títulos que buscan antes de final de temporada: "¿Cómo llega el equipo? Está muy bien, estamos en buena dinámica, eso se ve, lo del triplete somos conscientes de lo que podemos conseguir, vamos partido a partido es lo que nos dice el míster. Mañana en la final, es la mentalidad que nos trajo a esta situación, y vamos a por el título, que es lo más importante", explicó Araujo.

El uruguayo comparó este encuentro con los otros dos clásicos donde el Barça pasó por encima del Madrid: "Creo que será un partido totalmente diferente a los de esta temporada, intentaremos ser protagonistas y tener la pelota con las herramientas que tenemos. Vamos a ir a por el partido e intentar ganar. Nosotros queremos ganar, pero si no pasa, seguiremos luchando porque estamos primeros en Liga y en semis de Champions, la mentalidad es ir a por todo".

Una de las grandes dudas de cara a la final era el lateral izquierdo del conjunto azulgrana. La lesión de Balde dejó a Flick sin uno de sus jugadores más importantes:"¿Jugar de lateral izquierdo? Estoy preparado para todo, creo que ya lo hice una vez contra el Mallorca y estoy preparado, el míster sabe dónde estoy más cómodo, pero estoy para lo que me pida", analizó Ronald Araujo.

Flick se saluda de forma efusiva con Araujo tras el partido en Madrid / Valentí Enrich

Viendo los precedentes y la forma de jugar, el Barça podría ser el favorito para ganar esta final, pero el central uruguayo no quiere ponerse esa etiqueta y afirma que será un partido muy reñido: "¿El mejor equipo del mundo? Me conocen, soy más humilde y no saldrá de mi boca, de cara al futuro estamos haciendo un equipo que dará miedo y estoy contento por eso, el club y la gente se lo merecen. Yo soy mucho de estar hablando y motivando para seguir en la dinámica, pero ahora toca seguir adelante. ¿Favoritos? La verdad es que jugamos contra el Real Madrid que es un gran equipo, será muy difícil, entiendo que lo diga la gente pero nosotros con humildad, queremos el título".

En un Barça plagado de gente joven al uruguayo le ha tocado la tarea de hacer de veterano a sus 26 años, pero aun así, sigue alucinando con ellos: "Me sorprenden porque tienen una mentalidad increíble y no parece que tengan una final mañana. Desde siempre, desde chiquitos, ya en La Masia. Es increíble el trabajo que hacen, llegan arriba sin miedo. La final que jugué yo fue sin público".

De Jong: "Tengo muchas ganas de disputar la final"

Otro azulgrana que habló antes de la final fue Frenkie de Jong a TV3: "Es un partido muy especial y más siendo un clásico. Estamos muy bien físicamente, todos se siente bien, con energía. A lo mejor, se veía que nos costaba un poco más, pero es normal, no podemos ganar todos los partidos por 3-4 goles de diferencia. Estamos con opciones de ganar los tres títulos".

Frenkie de Jong en acción ante el Real Madrid / Valentí ENRICH / Sport

El neerlandés tampoco le quiere hacer mucho caso a los últimos dos clásicos: "Un Barça - Madrid es un partido especial en el que los dos equipos tiene opciones de ganar. No creo que influyan los dos últimos clásicos. Tengo muchas ganas de disputar la final".