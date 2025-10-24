Araujo: "Tenemos condiciones y calidad para ganar el Clásico"

Después de ser determinante en la anterior jornada con su gol sobre la bocina ante el Girona a lo Alexanco, Ronald Araujo se perfila como un agente importante en el clásico de este domingo. Uno de los capitanes y líderes del Barça de Flick, el uruguayo tiene ya unos cuantos Barça-Madrid a sus espaldas.

Veremos si el técnico germano apuesta por él de inicio en el eje de la zaga. O incluso en el lateral si Koundé no llega al duelo de este domingo. Un recurso más improbable, puesto que el alemán todavía no lo ha probado en esa demarcación.

Araújo celebra tras anotar el 2-1 contra el Girona / EFE

Aprovechando la cercanía de un duelo tan relevante, Araujo atendió a los micrófonos de Movistar para analizar la actualidad y la previa del choque.

"Será un partido difícil. Es un partido bonito e importante, y por eso siempre hay esa ansiedad. Genera motivación. Pero creo que los Clásicos que hemos disfrutado han ido bien, y eso es lo que deberíamos hacer. Tenemos condiciones y calidad para ganarlo", asegura Araujo.

LA RIVALIDAD CON VINI

En sus duelos contra Vinicius han saltado chispas a lo largo de estos años, si bien la suya es una rivalidad sana. Xavi lo colocó como 'antiVinicius' en un par de ocasiones, encargado de secar al brasileño cuando estaba en un momento de forma esplendoroso. Ahora se le suma la amenaza de Mbappé.

Acerca de la rivalidad con el extremo carioca, Ronald (que por cierto habla un portugués impecable al estar su pueblo, Rivera, dividido entre Uruguay y Brasil) comenta que "siempre te hace sacar lo mejor de ti, lo que veo es lo que hace dentro de la cancha, es espectacular. Los grandes jugadores hacen eso. A mí personalmente me encantan los jugadores como Vinicius y me encanta enfrentarme a ellos, encaradores, atrevidos. No le doy bola a lo de fuera".