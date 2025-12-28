Otro Araujo para el centro de la defensa del Barça

El nombre de Tomás Araújo vuelve a aparecer vinculado al FC Barcelona. El central portugués del Benfica, de 23 años, ha sido mencionado por su propio agente en una entrevista concedida al periodista Fabrizio Romano, donde subrayó que el perfil del futbolista encaja en equipos que apuestan por una defensa adelantada, como es el caso del Barça.

"Tomás tiene cualidades que buscan los entrenadores modernos, porque hoy muchos equipos juegan con la línea muy alta, especialmente clubes como el Barcelona", explicó su representante, poniendo el foco en la velocidad, la lectura defensiva y la capacidad técnica del zaguero luso. Unas características que se ajustan a las exigencias tácticas del conjunto azulgrana, especialmente en el actual contexto de presión alta y salida limpia de balón desde atrás.

El agente también dejó claro que el futuro del futbolista podría estar marcado por movimientos importantes: "Estoy convencido de que muchos grandes clubes volverán a interesarse por Tomás en verano", afirmó a Romano, sin confirmar negociaciones concretas pero dejando abierta la puerta a un cambio de escenario cuando finalice la temporada.

De la cantera del Benfica

Tomás Araújo es un central diestro, formado en la cantera del Benfica, con una estatura cercana al 1,87 m y una notable capacidad para defender grandes espacios. Tras una etapa de crecimiento que incluyó una cesión en la Primeira Liga, se ha consolidado como una opción habitual en la rotación del primer equipo encarnado, tanto en competiciones nacionales como europeas. Tiene contrato en vigor hasta 2029, lo que convierte cualquier operación en una negociación compleja desde el punto de vista económico.

Además de su solidez defensiva, Araújo destaca por su buen primer pase y por sentirse cómodo defendiendo lejos del área, un requisito clave en sistemas que priorizan la iniciativa y el control territorial, como es el caso del esquema de Hansi Flick. Su edad y margen de mejora lo sitúan como un central de presente, pero sobre todo de futuro.

En un momento en el que el Barça sigue analizando el mercado con prudencia y mirando perfiles jóvenes que puedan crecer dentro del proyecto, las palabras del agente de Araújo han servido para reactivar el debate. No hay movimientos oficiales, pero el mensaje es claro: el central del Benfica reúne condiciones que encajan en el modelo azulgrana y su nombre podría volver a estar sobre la mesa cuando se acerque el verano.