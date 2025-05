Araujo, cambiado por lesión en el derbi

Titular junto a Andreas Christensen, Ronald Araujo volvía a la titularidad después de varios encuentros y tras acabar señalado en la eliminación de Champions en Milán ante el Inter. Primera titularidad de la temporada para el zaguero danés, que el otro día, en el clásico, ingresó al terreno de juego por delante de Ronald en la segunda mitad por los problemas gástricos de Pau Cubarsí.

Flick volvía a apostar por el charrúa de inicio. Y, sorprendentemente, dejaba en el banquillo a Cubarsí. El de Estanyol había sufrido un golpe durante el entrenamiento con Lewandowski en la previa. Teóricamente, estaba OK, tal y como el propio técnico germano había comentado en sala de prensa.

BALDE POR GERARD MARTÍN

Tras una primera mitad floja del Barça y con 0-0 en el marcador, Hansi relevaba a Gerard Martín para dar entrada a Alejandro Balde al descanso. Y cinco minutos después sorprendía cambiando a Araujo por Pau Cubarsí. El uruguayo no había dado muestras de estar tocado, pero al sentarse en el banquillo se llevaba la mano a la rodilla.

No parecía nada serio, pero seguiremos atentos la evolución de Ronald, que, no olvidemos, fue intervenido el verano pasado del bíceps femoral y no regresó a los terrenos de juego hasta este pasado mes de enero. Los servicios médicos le aplicaron hielo en la rodilla para rebajar la inflamación.