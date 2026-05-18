Araujo se burla de Broncano en su visita a La Revuelta: "Pensé que venía al programa número 1 y de repente aparecí aquí"

El capitán del FC Barcelona, Ronald Araujo, ha sido el gran protagonista de La Revuelta tras su visita hoy al programa presentado por David Broncano, reconocido aficionado del Club Atlético de Madrid.

El central uruguayo ha combinado humor, regalos y anécdotas personales en una aparición muy comentada.

Regalos, ironía y una camiseta con mensaje para Broncano

Araujo ha llegado al plató con dos bolsas de regalos, una de ellas destinada directamente al presentador. En su interior, Broncano ha recibido una camiseta del FC Barcelona con el dorsal número 1 y el nombre de Pablo Motos, un detalle cargado de ironía que ha provocado las risas del público.

El propio futbolista ha rematado la broma con una frase en tono humorístico: "Pensé que venía al programa número 1 y de repente aparecí aquí", generando una reacción inmediata en el plató.

Además, Araujo ha entregado dos camisetas adicionales, una de la selección de Uruguay y otra del FC Barcelona, destinadas a ser sorteadas entre los espectadores del programa.

Una anécdota de sus inicios en Barcelona

El jugador también ha recordado sus primeros tiempos en el Barça B, cuando recién llegado desde Uruguay tuvo que comprar una tele para su casa en Barcelona. Según ha explicado, en una tienda de electrodomésticos fue prejuzgado por su apariencia, con un vendedor que asumió que no podría pagar el producto.

Araujo ha relatado cómo pidió entonces la televisión más cara del establecimiento, mientras el dependiente insistía en que podía pagar a plazos. Finalmente, al comprobar que podía abonarla sin problemas, el trato del vendedor cambió por completo, dejando en evidencia los prejuicios iniciales.

Dinero, patrimonio y las preguntas clásicas de Broncano

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ha llegado con las habituales preguntas de patrimonio y dinero que el programa plantea a sus invitados. Araujo ha jugado con las respuestas, evitando cifras exactas pero dejando varias pistas sobre su situación profesional.

El futbolista ha situado su trayectoria en el FC Barcelona en torno a 7 u 8 años, recordando que ha pasado por dos renovaciones de contrato, una de ellas reciente, que ha descrito como especialmente importante. También se ha mencionado durante la conversación el valor de mercado que se manejaba hace tiempo, cifrado en torno a los 70 millones de euros.

En un tono distendido, el uruguayo ha participado en el juego propuesto por Broncano, donde se ha planteado incluso la idea de que, una vez finalicen sus compromisos contractuales, pudiera "trabajar para él", convirtiéndose todo en una broma entre ambos. En ese contexto ha surgido incluso el concepto humorístico de una hipotética "Ronald TV", con el futbolista como figura central de un programa propio.

El intercambio ha terminado con un ambiente distendido, donde Broncano ha insistido en el estilo habitual del programa, mientras Araújo ha mantenido el tono cómico sin entrar en detalles concretos sobre su patrimonio.

Un programa marcado por el humor y la complicidad

La visita de Araújo ha dejado una edición especialmente comentada de La Revuelta, donde el humor, las bromas entre el futbolista y el presentador y las anécdotas personales han sido los grandes protagonistas, consolidando una de las entrevistas más virales de la jornada.