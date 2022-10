Araujo: "Benzema es un jugador muy inteligente"

El uruguayo, que no jugará el clásico por lesión, avisa: "Sabe cuándo parar y cuándo mover a sus compañeros. Siempre hay que tener cuidado al enfrentarse a él" "Si fuera director deportivo del Barcelona ficharía a Messi"

El central uruguayo del FC Barcelona, Ronald Araujo, ha repasado la actualidad futbolística en la revista "El club del deportista" y ha dejado varias reflexiones sobre su juego, el club y otros temas.

Cuestionado por su presencia en el FC Barcelona, Araujo reconoce que "cuando llegó Xavi tuve que aprender porque cuando entré en el primer equipo el FC Barcelona había perdido la filosofía, con la llegada del nuevo míster seguí creciendo y hoy me siento muy cómodo".

Sobre el particular, Araujo ha agregado que "llevamos trabajando con Xavi un tiempo y al principio fue difícil porque trajo nuevas ideas y cosas que no habíamos hecho en los últimos años".

"Tengo que hacer mi propia carrera"

Sobre su posición en el campo, el charrúa cometa que "me siento más cómodo jugando de defensa, y no me siento presionado en comparación con Puyol o visto como suplente de Piqué en el Barcelona y Godín en la selección, pero creo que tengo que mostrar mi personalidad y también mostrar que puedo lograr todo lo que ellos han hecho. Tengo que hacer mi propia carrera y hacer mi propio nombre".

Cuestionado sobre qué delantero ha sido el que le ha dado más trabajo en un terreno de juego, Araujo asegura que "Benzema", que este domingo se enfrentará al Barça en el clásico del Bernabéu. Y agrega que "es un jugador muy inteligente que sabe cuándo parar y cuándo mover a sus compañeros. Siempre hay que tener cuidado al enfrentarse a él".

El jugador, cuando fue preguntado qué decisión tomaría si fuera director deportivo del FC Barcelona, no dudó: "Ficharía a Messi".