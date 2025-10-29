Araujo: todo por el Barça... pero quiere más

Ronald Araujo jugó su último encuentro como titular con el Barça ante el Sevilla. Fue antes del parón de selecciones, un partido en el que los azulgranas hicieron aguas y encajaron la primera derrota del curso en la Liga (4-1). El uruguayo fue reemplazado por Hansi Flick en el descanso, dando entrada el alemán a Eric Garcia para tener una salida más limpia de balón.

El defensa central pensó en el Barça y se quedó en Barcelona durante el parón, saltándose los dos amistosos ante la República Dominicana y Uzbekistán. Volvió la Liga, pero Araujo ha empezado en el banquillo los últimos tres encuentros: Girona, Olympiacos y Real Madrid. En los tres, Flick ha apostado por la pareja de centrales formada por Cubarsí y Eric Garcia. Ante el Girona, Araujo salió a falta de ocho minutos para actuar como delantero centro cuando el Barça buscaba el gol de la victoria. Y el uruguayo logró su objetivo. Seis intervenciones, golazo y tres puntos para los de Flick. Un cuarto de hora frente a los griegos en Champions y otro cuarto de hora en el Santiago Bernabéu, disputando los nueve minutos del descuento otra vez como delantero. No pudo lograr el tanto del empate, pero forzó un penalti de Carvajal que Soto Grado no señaló. Pedri y Bardghji lo buscaron por arriba, pero no hubo suerte.

"Él le ha transmitido al entrenador y al club que está para ayudar en todo lo que sea necesario. Jugando de central, de delantero o de portero", explican desde el entorno del uruguayo. Fue Flick quien le preguntó a Araujo si se veía de delantero el día del Girona. Le dijo que sí y marcó en el 93 con un remate que bien podría haber firmado Robert Lewandowski. Podría estar enfadado por el cambio de Sevilla, donde pudo sentirse señalado. También porque Christensen había saltado al terreno de juego antes que él, pero nada de eso. Salió a darlo todo por el equipo y cumplió.

Araujo y De Jong celebran el gol de la victoria del FC Barcelona ante el Girona / Associated Press/LaPresse / LAP

Araujo acepta el papel que ha tenido en estos tres últimos partidos, pero no se conforma, quiere más, pues siempre que ha entrado en estos encuentros ha tenido un buen rendimiento. "Se siente con fuerza para jugar más y contar con más minutos. La sensación que tiene, respetando siempre las decisiones de Flick, es que puede aportar mucho más al equipo", deslizan.

El uruguayo está ejerciendo de capitán. Lo hace aceptando su rol y ayudando al equipo jugando allí donde le diga Flick. Y también más allá de lo que es el juego. Fue uno de los primeros en acudir a defender a Lamine Yamal cuando varios jugadores del Real Madrid se lanzaron a por el de Rocafonda tras el pitido final de Soto Grado en el Clásico. Protegió a Lamine y puso paz. El uruguayo, con 26 años y mucha experiencia ya acumulada en el primer equipo, se ha convertido en un referente para los más jóvenes y en una fuente de consejos. Los Lamine, Gavi, Balde y compañía siempre están cerca de él. Fue uno de los primeros en arropar a Gavi cuando el andaluz volvió a caer lesionado. A él le dedicó el gol que marcó en Oviedo. Ha sido uno de los partidos más completos del uruguayo esta temporada. El mejor, en Newcastle, cuando fue un muro inexpugnable para los delanteros ingleses.

Tras una semana limpia, espera más protagonismo en los próximos encuentros e ir creciendo durante una temporada que culmina con el Mundial. Tiene contrato con el Barça hasta 2031 y solo piensa en cumplirlo. Ya no quiso escuchar ofertas el pasado verano. Lo va a dar todo por el club, pero quiere más.