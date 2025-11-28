NOTICIA SPORT
FC BARCELONA
Araujo, baja jueves y viernes en el entrenamiento del Barça
El uruguayo, que ya no se ejercitó ayer, no entrenó con el grupo en la previa del Barça-Alavés
El FC Barcelona regresó este jueves a la actividad después de que Hansi Flick diera un día de descanso a la plantilla tras la derrota en Stamford Bridge. La expedición llegó tardísimo de madrugada a la Ciudad Condal procedente de Londres y el técnico alemán prefirió que sus jugadores reposaran bien y desconectaran antes de volver a la carga.
Si ayer la sesión fue suave para los titulares ante el Chelsea y más intensa para los suplentes, este viernes la plantilla se ejercita pensando ya en el próximo envite ante el Alavés en el Spotify Camp Nou. Segundo encuentro del regreso a casa.
LESIÓN DE FERMÍN
Ayer supimos la noticia de la lesión de Fermín López. El onubense sufre una molestia en el sóleo y estará dos semanas de baja. Se perderá, casi con toda probabilidad, los próximos cuatro partidos. Un jarro de agua fría, sin duda.
A la baja de Fermín se ha unido este viernes la de Ronald Araujo. El capitán no ha acudido esta mañana a la Ciutat Esportiva y no participa en la sesión de entrenamiento previa al partido contra el Alavés. El club no ha informado aún de los detalles de esta ausencia y se espera que se conozca más información próximamente.
A la espera de una explicación oficial, en el club se mantiene la tranquilidad y se confía en que la ausencia de hoy no tenga mayor recorrido. El cuerpo técnico valora su importancia en el grupo y espera poder contar con él de cara al decisivo compromiso de mañana.
NO ESTUVO EN LA FOTO DE LOS 100 PARTIDOS DE FERMÍN
Ayer, Araujo sí acudió a la Ciutat Esportiva, pero tampoco entrenó con el grupo. El central llegó a la misma hora que sus compañeros y su ausencia fue visible en la foto conmemorativa de los 100 partidos que se le entregó a Fermín, en la que no apareció pese a estar presente en las instalaciones.
Además de esta incidencia con Araujo, como novedades Flick llamó a Tommy Marqués y Jofre Torrents. Más allá de Dro y Eder Aller, que ya estuvieron ayer en la sesión de recuperación, el centricampista y el lateral zurdo completaron el entrenamiento y veremos si mañana entran en la convocatoria para el duelo frente al equipo babazorro.
- Szczesny: 'Ya estoy harto, no se lo deseo a nadie
- Lesión Fermín: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Messi, la palanca que necesita el Barça
- El gran objetivo de Laporta con el Spotify Camp Nou: 'Se hará seguro
- Szczęsny relata su dura vida familiar: 'Mi hermana murió aplastada y mi padre me humillaba en público
- Llegan curvas para el Barça: siete partidos antes de Navidad con escollos importantes
- Rashford tiene la clave para el Barça: 'Sabemos qué ha fallado
- El polémico mural de Lamine que provoca división en el barrio de la Torreta: 'No midieron las consecuencias