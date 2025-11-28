Araujo, baja jueves y viernes en el entrenamiento del Barça

El FC Barcelona regresó este jueves a la actividad después de que Hansi Flick diera un día de descanso a la plantilla tras la derrota en Stamford Bridge. La expedición llegó tardísimo de madrugada a la Ciudad Condal procedente de Londres y el técnico alemán prefirió que sus jugadores reposaran bien y desconectaran antes de volver a la carga.

Si ayer la sesión fue suave para los titulares ante el Chelsea y más intensa para los suplentes, este viernes la plantilla se ejercita pensando ya en el próximo envite ante el Alavés en el Spotify Camp Nou. Segundo encuentro del regreso a casa.

LESIÓN DE FERMÍN

Ayer supimos la noticia de la lesión de Fermín López. El onubense sufre una molestia en el sóleo y estará dos semanas de baja. Se perderá, casi con toda probabilidad, los próximos cuatro partidos. Un jarro de agua fría, sin duda.

A la baja de Fermín se ha unido este viernes la de Ronald Araujo. El capitán no ha acudido esta mañana a la Ciutat Esportiva y no participa en la sesión de entrenamiento previa al partido contra el Alavés. El club no ha informado aún de los detalles de esta ausencia y se espera que se conozca más información próximamente.

Cubarsí y Araujo, en Oviedo / DANI BARBEITO

A la espera de una explicación oficial, en el club se mantiene la tranquilidad y se confía en que la ausencia de hoy no tenga mayor recorrido. El cuerpo técnico valora su importancia en el grupo y espera poder contar con él de cara al decisivo compromiso de mañana.

NO ESTUVO EN LA FOTO DE LOS 100 PARTIDOS DE FERMÍN

Ayer, Araujo sí acudió a la Ciutat Esportiva, pero tampoco entrenó con el grupo. El central llegó a la misma hora que sus compañeros y su ausencia fue visible en la foto conmemorativa de los 100 partidos que se le entregó a Fermín, en la que no apareció pese a estar presente en las instalaciones.

Además de esta incidencia con Araujo, como novedades Flick llamó a Tommy Marqués y Jofre Torrents. Más allá de Dro y Eder Aller, que ya estuvieron ayer en la sesión de recuperación, el centricampista y el lateral zurdo completaron el entrenamiento y veremos si mañana entran en la convocatoria para el duelo frente al equipo babazorro.