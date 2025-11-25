Araujo se autoexpulsa y suma otra 'fotografía' aciaga en la Champions

Ronald Araujo ha vuelto a protagonizar otra jugada desgraciada en la Champions. El uruguayo se ha autoexpulsado cuando, teniendo una amarilla, ha arrollado a Cucurella de manera inexplicable. Araujo ha ido con todo a cortar un balón pero ha llegado tarde y no ha habido marcha atrás. Todo el mundo en Stamford Bridge sabía que no había lugar a la duda.

La acción que ha dejado al Barça con diez en la recta final de la primera parte con un marcador adverso de 1-0. La expulsión ha llegado en el minuto 44', cuando quedaba poco para el descanso, y deja al conjunto azulgana en una situación muy incómoda. Además, la primera amarilla ha llegado al minuto 30 tras protestar al colegiado. Una acción que también se podía haber evitado y que ha terminado siendo decisiva.

No es la primera vez que Araujo sale en alguna 'foto' desafortunado en la Champions. Uno de los momentos más recordados fue su expulsión ante el PSG por un derribo a Barcola cuando el extremo se marchaba solo. Ocurrió la temporada 2023-24 en la vuelta de cuartos de final. Una acción que provocó un pequeño revuelo interno cuando Gudjosen criticó la acción públicamente. "Es duro decirlo, pero en este tipo de momentos cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón", empezó diciendo. "Yo prefiero conceder un gol o, tal vez, dar la posibilidad al portero de que responda en el uno contra uno. Quedarte con uno menos tan pronto te mata el partido".

El uruguayo no tardó en contestar al alemán ("yo tengo códigos y valores”), pero se encontró de nuevo con otra respuesta de Gündo. "Si no estás preparado para admitir errores, no puedes tener éxito". Araujo lo pasó pal con una jugada que le persiguió durante meses y quedó en el imaginario colectivo. No fue la última: la temporada pasada volvió a sufrir un momento muy doloroso. Ocurrió en la noche más dolorosa del curso: en Milán ante el Inter y en un instante dramático. En el 3-3 de Acerbi lperdió la posición con el central italiano de 37 años.