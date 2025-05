Araujo asegura su continuidad en el Barça

Ronald Araujo ya está en Uruguay para jugar con su selección dos partidos de la fase de clasificación para el próximo Mundial ante Paraguay y Venezuela. Después iniciará unas merecidas vacaciones tras haber ganado tres títulos con el Barça, aunque habiendo tenido menos protagonismo que en anteriores temporadas.

"Estoy feliz por todos los títulos que conseguimos esta temporada, personalmente creo que no fue una gran temporada, sobre todo por la lesión que me mantuvo mucho tiempo parado, pero contento porque me llevo tres títulos en el bolsillo y vengo feliz para aquí'", explicaba a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

El central del Barça ha hablado también de las críticas recibidas y dice estar convencido de que puede luchar con cualquiera por un lugar en el once titular. "Soy muy maduro y consciente de lo que soy capaz de hacer, lo he vivido muy tranquilo. Vengo bien de ánimos y también físicamente. Si estoy sano le puedo competir a cualquiera. No escucho las críticas, quizá la familia las escucha un poco más, pero yo no le doy bola a lo que dice la gente", ha dicho el uruguayo.

Araujo también dice sentir la confianza de Hansi Flick. "Estar tanto tiempo parado me fastidió un poco, yo siempre quiero jugar, cuando uno no juega quizá tiene un poco menos de confianza, pero es parte de la carrera. Estoy en uno de los mejores clubes del mundo, soy uno de los capitanes del equipo, quedan muchos años y van a venir cosas buenas. El entrenador me quiere y la gente me quiere".

Y se ha mostrado contundente con su futuro. "Aseguro mi continuidad, tengo contrato hasta el 2031". También Flick aseguró recientemente que cuenta con el uruguayo para la próxima temporada. De hecho, en el Barça dan por segura la continuidad de Araujo en el centro de la defensa junto a Cubarsí, Iñigo Martínez y Eric Garcia, que podría renovar pronto. Es una incógnita el futuro de Christensen, aunque el danés quiere seguir. Todo ello provocó que se descartase a Tah, que ha cerrado su fichaje por el Bayern de Múnich.