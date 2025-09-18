Araújo apunta al once en el estreno europeo ante el Newcastle

Ronald Araujo podría ser una de las grandes novedades del Barça hoy frente al Newcastle. Después de haber quedado fuera de los dos últimos compromisos ligueros —sin minutos en Vallecas ante el Rayo ni tampoco en el Johan frente al Valencia—, el central uruguayo parece listo para recuperar protagonismo. El último parón de selecciones influyó en su ausencia dado que no jugó contra Perú, pero sí disputó el partido completo ante Chile. Más allá del esfuerzo físico, el mayor desgaste estuvo en el regreso a Barcelona, con varios vuelos y un total de conexiones que superó las 24 horas.

La decisión de Flick no es casual. El Newcastle incorporó en el tramo final del mercado al alemán Nick Woltemade, un delantero de 1,98 metros procedente del Stuttgart para cubrir la baja de Alexander Isak. Su imponente físico y su capacidad para imponerse en el juego aéreo ya quedaron patentes en su estreno, cuando marcó de cabeza el gol de la victoria ante el Wolverhampton.

La confianza en el uruguayo es total. Su potencia, su rapidez al corte en los duelos lo convierten en el perfil ideal para equilibrar a un Newcastle que buscará explotar las virtudes de su nuevo ariete. El entrenador sabe que, con él, el equipo gana un plus de solidez y competitividad. Si logra neutralizar a Woltemade tendrá mucho terreno ganado en un escenario de máxima exigencia.

Este posible regreso no solo refuerza la retaguardia culé, sino que también devuelve a Araujo el rol protagonista que siempre ha tenido dentro del grupo. Flick lo considera una pieza imprescindible para partidos de alto voltaje como el que se avecina en St. James’ Park, donde cada detalle puede decidir el resultado.