Araujo se apunta al asalto al liderato

Buenas noticias para Hansi Flick y, por ende, para el FC Barcelona. En el último entrenamiento antes de recibir al Rayo Vallecano este lunes (21:00 horas), Ronald Araujo se ha ejercitado con el resto del grupo. El central uruguayo, por lo tanto, a la espera de recibir el alta médica, estará disponible para el encuentro de mañana en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

El charrúa tuvo que ser sustituido el domingo pasado en el Sánchez Pizjuán tras un fuerte golpe en el tobillo. Pese a que las pruebas médicas que se le realizaron en Barcelona descartaron cualquier tipo de lesión mínimamente significativa, la realidad es que Ronald tardó varios días en dejar del todo atrás las molestias.

Flick dio tres días de fiesta a la plantilla, pero al regresar a los entrenamientos este jueves, Araujo no pudo entrenarse junto a sus compañeros y tampoco el viernes. Ayer sábado, sin embargo, sí que pudo participar en una parte de la sesión del equipo blaugrana y esta mañana ya lo hizo en su totalidad. En cualquier caso, salvo sorpresa mayúscula no será titular ante el Rayo, pues el míster cuenta con Pau Cubarsí, Iñigo Martínez y Eric Garcia y no tiene urgencias en el eje de la zaga.

Al segundo capitán del Barça le ha jugado a favor el calendario, puesto que en el caso de que el partido contra el Rayo Vallecano hubiese estado agendado para el fin de semana y no para el lunes, como ha sido el caso, no habría podido entrar en la convocatoria. Además, junto al resto de futbolistas disponibles, también se ejercitó el guardameta juvenil Eder Aller.