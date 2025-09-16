Araujo, el antiaéreo

A pesar del excelente rendimiento que ofrecieron ante el Valencia la pareja de centrales que formaron Pau Cubarsí y Eric Garcia, Hansi Flick medita cambios en el eje de la defensa para el estreno de su equipo en la Champions el próximo jueves ante el Newcastle en Saint James’ Park.

La novedad podría ser la presencia de Ronald Araujo en el once titular después de no haber participado el uruguayo en ninguno de los dos últimos partidos ligueros. No jugó ni un minuto en Vallecas ante el Rayo y tampoco lo hizo el pasado domingo en el Johan frente al Valencia. Su última suplencia también estuvo condicionada por el doble compromiso de Uruguay en el parón de selecciones. No jugó ante Perú, pero sí disputó los 90 minutos contra Chile, aunque lo peor fue el viaje que le llevó de vuelta a Barcelona, pues duró 24 horas entre aviones, conexiones y demás.

Araujo, como de costumbre cuando está en el banquillo, vivió el partido con intensidad y sentado sobre una de las neveras que llevan hasta la zona los utilleros del primer equipo. Es uno de los capitanes y su compromiso es total, estando preparado para debutar en la Champions y para cumplir con lo que le ordene Flick.

De hecho, que el central uruguayo tenga opciones de regresar al once titular lo explica, en parte, la potencia del delantero del Newcastle, Nick Woltemade. El internacional alemán, que llegó a Saint Jame’s Park en los últimos días de mercado para sustituir a Alexander Isak desde el Stuttgart por 75 millones de euros, mide 1,98, por lo que Araujo es el defensa de la plantilla azulgrana con mejor físico para pararle. De lo que es capaz, ya dio muestras el pasado fin de semana en el partido de las ‘urracas’ contra el Wolverhampton. Debutaba y dio el triunfo a los suyos con un gol de cabeza. “Woltemade mide 1,98 m, así que tienes que meter balones al área y no tienen ni que ser de calidad, ya que puede superar en fuerza o en salto a los rivales”, dijo tras el encuentro Alan Shearer, una de las grandes leyendas del Newcastle y la selección inglesa.

Muchos cambios

De regresar a la titularidad, Araujo formaría pareja de centrales con Cubarsí, repitiendo la dupla que Flick alineó en los dos primeros partidos de Liga. En el que inauguró la competición, ante el Mallorca, no tuvieron excesivo trabajo. Sí lo tuvieron en el segundo jugado en el Ciutat de València contra el Levante. La velocidad de Morales y los balones al espacio hicieron mucho daño a la zaga azulgrana, que vio como los locales se fueron al descanso con dos goles de ventaja.El uruguayo dejó su sitio a Christensen en el último cuarto cuando el Barça cerraba con tres buscando la victoria.

Los buenos minutos del danés le valieron para ser titular en Vallecas junto a Eric Garcia en un cambio radical en el eje de la defensa. Ante el Valencia, ya con Koundé instalado en el lateral derecho, fueron Eric y Cubarsí los encargados de defender los ataques de los de Carlos Corberán, una pareja que podría cambiar de nuevo en Newcastle y que no está siendo tan estable como la que formaron el pasado curso Cubarsí y el añorado Iñigo Martínez, ahora defendiendo las filas del Al-Nassr de Arabia Saudí.

Si finalmente Flick se decanta por Araujo como acompañante de Cubarsí para detener al gigante Woltemade, habrá que ver si Eric Garcia, que ha sido titular en los cuatro partidos de Liga, descansa en el debut en la Champions o vuelve al lateral derecho, demarcación que ocupó en los dos primeros encuentros de Liga en lugar de Koundé.