Araujo, un alivio para Flick... y para Bielsa

El FC Barcelona ya está clasificado para las semifinales de la Copa del Rey. Tras ganar la Supercopa, ahora tiene otro título al alcance de la mano a la espera del resultado que depare el sorteo de este viernes 6 de febrero en Las Rozas para conocer el rival de semifinales, cuya ida se disputa la próxima semana.

Pero más allá del éxito colectivo, el partido ante el Albacete fue un gran logro para un jugador que ha pasado un calvario en los últimos meses. Ronald Araujo volvió a ser titular 70 días después y marcó un gol que a la postre fue decisivo para la clasificación.

Su vuelta se puede considerar como un 'fichaje' para Hansi Flick de cara a afrontar la segunda vuelta del campeonato con el desenlace de los títulos. Flick respira más tranquilo por poder recuperar a un central top, que todavía no está al cien por cien, pero se encuentra en el camino correcto.

Flick celebra el gol abrazándose con Araujo / Dani Barbeito

Con Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín y ahora Araujo, el técnico del Barça tiene las posiciones dobladas en el eje de la zaga, lo que significa un gran refuerzo para las aspiraciones barcelonistas de blindarse en una línea que acostumbra a sufrir más de la cuenta.

"Flick es como un padre"

Araujo se abrazó a Hansi Flick en la celebración por haberle tratado "como un padre", tal y como explicó en declaraciones a TV3. Del entrenador alemán añadió que "todo el mundo le tiene un cariño tremendo porque sabe muy bien cómo manejar a los jugadores. Le he dado un abrazo porque conmigo se ha portado fenomenal”.

De su actuación destacó que "este gol es muy importante para mi confianza y para seguir creciendo. Paso a paso estamos haciendo un buen trabajo. Y de a poquito voy demostrándolo. Hoy hice un buen partido y es importante hacer estos goles”.

Rival de España en el Mundial

Una actuación destacada que no solo ilusionó al barcelonismo, sino también a los hinchas y miembros de la selección de Uruguay. Ronald Araujo es capital en el equipo de Marcelo Bielsa, que se medirá a España en el Grupo H. Ambas selecciones son las favoritas en un grupo con Cabo Verde y Arabia Saudí.

El último partido es el Uruguay-España en Guadalajara (México) con quizá el primer puesto en juego. Esta posición es de gran importancia ya que, de ser segundos, el riesgo es alto de enfrentarse a la campeona del mundo Argentina en los nuevos 1/16 de final.

Bielsa está en una situación delicada con Uruguay / EFE

Marcelo Bielsa ha tenido una etapa un tanto convulsa en la selección, enfrentándose incluso a Luis Suárez, quien ya anunció su retirada de la Celeste, y necesita resultados inmediatos. El técnico argentino requiere de referentes y Ronald Araujo es uno de los referentes más importantes que tiene el equipo, junto con otros pilares como Betancour, Fede Valverde o José María Giménez, quien también está arrastrando problemas físicos.

Reto en Wembley

Uruguay acabó el último parón con muy mal sabor de boca después de ser goleada por 5-1 por la Estados Unidos de Mauricio Pochettino. La próxima oportunidad de redimirse tampoco es fácil. Será el 27 de marzo en Wembley frente a Inglaterra en otro amistoso de enjundia.

Marcelo Bielsa espera tener a un buen Ronald Araujo para este encuentro y conformar un equipo que ilusione a la afición de cara a la difícil cita mundialista. Uruguay siempre ha sido una selección que ha competido por el carácter de sus jugadores y confía en, como mínimo, no perder esta virtud.