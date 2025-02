Araujo: "Ahora me siento valorado"

Ronald Araujo aseguró que ahora se siente "valorado" después de firmar la renovación con el FC Barcelona hasta 2031. No entró 'al trapo' en temas más espinosos como su cláusula de rescisión o la carta del Real Madrid contra el arbitraje en el RCDE Stadium, pero sí dejó un mensaje para quien lo quiera entender: "Raphinha tiene razón, no podemos decir todo lo que pensamos de los árbitros". El uruguayo cerró el acto de clausura de la XIX edición dels Relats Solidaris.

"No podemos decir todo lo que pensamos de los árbitros"

No entró Araujo en la carta de protesta contra los arbitrajes del Real Madrid. "No la vi pero sabía que me iban a preguntar por eso", sonrió. Y añadió: "Nosotros estamos enfocados en lo nuestro, lo que importa hoy son los Relatos Solidarios y no me corresponde a mí, ya hay gente del club para eso. Raphinha tiene razón, no podemos decir todo lo que pensamos y pienso que ser árbitro es una profesión difícil". Recordamos que Raphinha, en una zona mixta tras ganar 4-5 al Benfica, dijo: "Si digo lo que pienso, no vuelvo a jugar en la Liga".

Sobre cómo ha vivido las semanas de la renovación, el charrúa dijo estar "muy tranquilo, siempre tuve claro lo que quería. Contento por seguir muchos años más, y se puede apreciar en la duración del contrato hasta 2031".

Insistió el azulgrana que "yo siempre lo tuve claro. Al final, se está negociando una renovación y nunca sabes qué va a pasar. Ahora me siento valorado, importante".

El sistema de Flick y las opciones en la Liga

También fue preguntado por cómo se está sintiendo en el sistema de Flick: "Bien, contento por el equipo y por volver. Es verdad que es un estilo un poco arriesgado, pero al final es lo que nos va dando resultados. Me voy sintiendo bien".

Araujo ve al Barça con todas las posibilidades para la Liga: "Ahora viene lo más bueno y no tenemos margen de error. Queda muchísima Liga y tenemos que ir sumando de tres en tres. Remarqué al equipo la importancia de la victoria contra el Alavés. ¿Qué resultado prefiero del derbi madrileño? Que pierdan los dos...", se rió.

Un momento para la distensión fue primero cuando Sergi Mas, el presentador del acto, le preguntó a Araujo si vio la entrada de Carlos Romero a Mbappé y se salió 'por la tangente' con sentido del humor: "No me vas a poner en un compromiso", y después, le pidió permiso para tocarle el pelo y le preguntó cómo lo conseguía mantener asi¨: "Con una esponja y jabón".

Recaudación récord del libro solidario

Ronald Araujo fue el protagonista del acto de clausura de la XIX edición dels 'Relats Solidaris', proyecto en el que participó el central uruguayo con el prólogo del libro benéfico junto a su compatriota, el delantero del Girona Cristhian Stuani.

El acto, celebrado en l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, fue presentado por el periodista Sergi Mas. Junto a Ronald Araujo intervino Núria Pardo, presidenta de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavechhia, a quien se destinó la recaudación íntegra del libro benéfico escrito, como cada año, por un grupo de periodistas deportivos y que calificó como "un gran regalo en el Dia Mundial contra el Cáncer que irá destinado a la restauración del Pabellón de la Victoria del Hospital de Sant Pau".

Araujo se mostró "agradecido por haber contado conmigo y espero que sigáis durante muchos años".

Xavi Torres, uno de los impulsores de la iniciativa, señaló que "todo lo que hacemos, lo hacemos con el corazón" y desveló que "la recaudación de este año ha sido récord. Estamos por encima del millón cien mil euros desde que empezamos".

Araujo abrió el cheque con la cifra de 94.411 euros, que llenó de alegría a todos los presentes.