Araujo: ¿200 partidos con rol secreto?

El FC Barcelona puede vivir este martes una noche mágica si consigue hacer posible lo aparentemente imposible y remontar un 4-0 adverso de la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Un partido que también puede ser muy especial para el capitán del equipo azulgrana, Ronald Araujo.

RFEF

El charrúa cumplirá 200 partidos oficiales con el primer equipo del FC Barcelona si tiene minutos contra los colchoneros. Lo más normal es que los tenga, así está siendo en los últimos partidos, pero la gran duda está en saber si será titular o entra ya con el partido en juego.

Aunque Araujo solo ha sido titular en una ocasión desde su regreso tras parar un tiempo por salud mental (en Albacete, en la Copa del Rey), la baja por sanción de Eric García podría abrirle al de Rivera las puertas del once. De hecho, las posibilidades de acompañar a Pau Cubarsí en el eje de la zaga se reducen prácticamente al capitán azulgrana y a Gerard Martín. Y en un partido donde el Barça necesitará goles para culminar una remontada épica, no sería extraño verle en los últimos minutos en punta de ataque como en sus inicios futbolísticos.

Ronald Araujo fichó el 29 de agosto de 2018 por el Barça Atlètic procedente del Boston River uruguayo por 1,7 millones de euros más variables. Paco más de un año después, el 6 de octubre de 2019, el central debutó con el primer equipo azulgrana en un Barça-Sevilla de LaLiga en el Spotify Camp Nou. El conjunto dirigido por Ernesto Valverde venció por 4-0 y Araujo, que fue titular, no pudo acabar el partido por una injusta decisión de Mateu Lahoz, que le expulsó en el minuto 87.

100 con Xavi y 50 con Flick

Ronald tuvo que esperar más de un año para estrenarse en la Champions League, en un 5-1 al Ferencvaros ya con Ronald Koeman en el banquillo. Entró en el minuto 70 por Philippe Coutinho.

Ronald Araujo celebra un gol dirigiéndose a una cámara de TV. / AFP7 vía Europa Press

El entrenador con quien más partidos ha jugado Ronald Araujo es Xavi Hernández. Exactamente 100, es decir, la mitad de los 200 que está a punto de cumplir el uruguayo como azulgrana. Y con Flick suma 49, así que el 200 del uruguayo coincidirá con el partido número 50 que le dirige el técnico alemán. Números redondos.

El 'delantero secreto' de Flick

Ronald Araujo ha marcado 13 goles con el Barça, cifra bastante alta para un defensa gracias a su poderío en el juego aéreo y a ser un recurso 'a lo Alexanco' cuando hay que marcar cómo sea. La última prueba esta misma temporada en el derbi catalán disputado en Montjuïc, cuando entró para solventar el partido, se puso arriba y firmó el agónico gol de la victoria, el 2-1, en el minuto 93.