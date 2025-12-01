La 'Araña', un sueño de futuro que se asoma al Spotify Camp Nou

Julián Álvarez es uno de los grandes reclamos de este martes en el partido que medirá al FC Barcelona con el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. A sus 25 años, el delantero argentino está alcanzando la madurez como uno de los cracks del fútbol mundial con un futuro profesional que podría abrirse a un horizonte azulgrana.

El FC Barcelona está trabajando en buscar un recambio para Robert Lewandowski, quien a sus 37 años necesita un sustituto de altura. El Barça siempre mira alto y ya ha sonado el nombre de Harry Kane como alternativa, pero nunca sin descartar un intento con Julián Álvarez.

El campeón del mundo desataría una gran ilusión entre el barcelonismo. Julián Álvarez se curtió en el Manchester City, ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022 siendo un perfecto socio de Messi. El Atlético de Madrid pagó 75 millones de euros para hacerse con sus servicios y lo tiene atado hasta el 2030 con una cláusula de 500 millones de euros.

Baza electoral

Su fichaje por el Barça sería complejo dada la situación económica del club, pero en el mundo del fútbol nunca se sabe. Un Barça en proceso electoral en la próxima primavera puede provocar que se deslicen nombres de estrellas y una podría ser Julián Álvarez.

De momento, la 'Araña' ya sabe lo que es picar al Barça la pasada temporada. Fue el autor de un gol y de una asistencia en el 4-4 de la ida de la semifinal de la Copa del Rey, mientras que anotó uno de los goles en la derrota colchonera en Liga en el Metropolitano por 2-4. El 'Tiburón' pudo en esa ocasión con la 'Araña' ya que Ferran Torres fue el autor de dos de los goles del Barça, además de firmar el tanto que valió el pase para la final de la Copa del Rey (0-1).

Julián Álvarez, en el partido de Liga de Campeones frente al Inter / EFE

Julián Álvarez y Ferran Torres serán este martes enemigos, pero quizá sean compañeros en un futuro en el Spotify Camp Nou. Ferran Torres tiene contrato hasta el 2027 y el Barça lo quiere renovar. Los dos son de la misma quinta del 2000, por lo que a los 25 años aún tienen una gran carrera por delante.

Doblete al Real Madrid

Julián ha marcado esta temporada 10 goles en 18 partidos como colchonero, 7 de ellos en la Liga y 3 en la Champions League. Su actuación más estelar fue ante el Real Madrid cuando anotó un doblete en la 'manita' que los del Cholo Simeone endosaron a los blancos.

Julián Álvarez fue una pesadilla para el Real Madrid / EFE

El Atlético de Madrid peleará para retener el máximo de tiempo posible a su estrella, pero no lo tendrá fácil en un mercado del fútbol que enloquece ante la aparición de futbolistas tan diferenciales como es el caso de Julián Álvarez.

El Barça estará al acecho. Su obligación es estar pendiente de un '9' de época, que de momento está dejando su huella en el Atlético de Madrid y que este martes comparecerá por primera vez en el Spotify Camp Nou.