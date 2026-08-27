La araña del Barça es Raphinha: 'O Capitao' vuelve a lucir de '9'

Raphinha ya no necesita presentación como goleador. Tampoco como líder. El brasileño volvió a aparecer para marcar el gol del triunfo del Barça ante el Athletic Club en la jornada 1 aplazada y confirmó que, mientras el club continúa pendiente del caso Julián Álvarez, puede ejercer de delantero centro con absoluta naturalidad. Si en Elche, en el que de facto fue el debut liguero del pasado domingo, firmó un doblete, ante el Athletic volvió a dejar su sello para encadenar tres goles en dos partidos.

Hansi Flick ya había advertido en la previa de la importancia de su nuevo papel. "Para nosotros, es importante que él sea siempre quien inicie la presión", explicó el técnico alemán. "Es muy bueno en eso. También es importante hoy que él sea capaz de mantener el balón cuando participa en nuestro juego colectivo". Y Raphinha cumplió con creces. Fue un apoyo constante de un Barça que tuvo mucho más control del encuentro que en Elche y que encontró en su capitán una amenaza permanente como punta de lanza para la defensa rojiblanca.

Una pesadilla para los centrales

Raphinha buscó constantemente colarse a la espalda de los centrales, ofreciendo líneas de pase y activando ese motor incansable que le permite tirar un desmarque tras otro, le llegue o no el balón. Como un delantero de toda la vida, interpretó cada movimiento para estirar al Athletic y abrir espacios a sus compañeros.

En el minuto 24’, el brasileño demostró que está absorbiendo como una esponja los conceptos del ‘9’ más clásico. Se escurrió entre los centrales para aparecer en el lado ciego de la defensa y conectar un cabezazo de auténtico ‘killer’. El balón se alejó de Unai Simón a medida que caía hacia el césped y terminó impactando en el palo izquierdo de la portería del Athletic. Le faltaron centímetros para abrir el marcador.

Pero Raphinha no perdonó en la segunda oportunidad. En el 37’, Pedri sacó su varita para inventarse un pase exquisito que rompió dos líneas defensivas del Athletic. El brasileño, sigiloso como un guepardo al acecho de su presa, volvió a atacar el espacio y perdió de vista a los centrales con un nuevo desmarque en profundidad que le dejó solo ante Unai Simón.

Lejos de ponerse nervioso, actuó como un delantero centro experimentado. Amagó con la zurda hacia dentro para romper al portero y, cuando ya tenía la portería a su merced, definió con su pierna buena. Un movimiento, una pausa y un remate a placer para convertir en gol todo lo que había trabajado durante la primera media hora.

Raphinha volvió a demostrar en los sesenta minutos que estuvo sobre el césped antes de dejar su lugar a Olmo que puede ser mucho más que una solución de emergencia. Su capacidad para presionar, atacar espacios, asociarse (donde tiene un margen de mejora considerable) y, sobre todo, marcar, convierte su reconversión en una alternativa cada vez más fiable. Flick tiene en casa a un ‘9’ que responde.