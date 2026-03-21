Arabia sitúa al Barça en la carrera por Guirassy

El FC Barcelona busca delantero centro para la próxima temporada. Esto es una realidad. Los azulgranas no saben si podrán seguir contando con Robert Lewandowski el próximo curso y la posición de nueve quedaría tocada; por eso desde la secretaría técnica ya se buscan alternativas potentes para dar un golpe de efecto en verano.

El nombre principal es el de Julián Álvarez. El argentino gusta mucho en Can Barça, pero su precio sería muy elevado, al igual que el de otros nueves top que pueden ir sonando en los siguientes meses. Deco también sondeará nombres más 'low cost' para completar el ataque culé.

Un delantero 'low cost'

Desde Arabia Saudí apuntan precisamente a uno de estos perfiles: Serhou Guirassy. El delantero del Borussia Dortmund tiene muchas probabilidades de irse al Al-Ittihad al finalizar la temporada. El exconjunto de Karim Benzema quiere apostar por el africano, pero temen un posible interés del Barça que puede truncar la operación.

Serhou Guirassy, del Borussia Dortmund, celebra su gol en el partido de la Bundesliga ante el Augsburgo / ANNA SZILAGYI / EFE

Según informó el medio saudí Alyaum, el Barça intentaría entrar en las negociaciones por el delantero, ya que habría entrado entre sus principales objetivos para reforzar el ataque, y en el Al-Ittihad estarían bastante preocupados.

El nombre de Guirassy figuraría en la lista de candidatos del club catalán, lo que complicaría aún más la tarea del Al-Ittihad dada la fuerte competencia europea por los servicios del jugador.

El guineano de 30 años, recién cumplidos, tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta 2028, pero parece dispuesto a marcharse este mismo verano. El delantero ve con buenos ojos recalar en el fútbol árabe, pero una llamada del Barça podría cambiarlo todo y estaría dispuesto a esperarla.

Con 18 tantos en todas las competiciones, Guirassy es un perfil diferente al que está sonando para el FC Barcelona en los últimos meses, pero a la vez sería más económico. En Transfermarkt lo tasan en 40 millones de euros por un goleador que ha marcado más de 30 tantos en sus últimas dos temporadas en Alemania.