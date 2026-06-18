Arabia Saudita no se rinde: Casadó o Ounahi

Pasan los meses y desde Arabia Saudita se insiste en que el nombre de Marc Casadó sigue bien presente a la hora de incorporar posibles refuerzos de primer nivel en el mercado de verano. Es cierto que tanto el jugador como su propio entorno no se han apartado un ápice a la hora de enviar en su discurso público un mensaje a todos aquellos que inciden en rumores y presuntas ofertas. Marc sigue empecinado en demostrar que tiene un hueco en el Barça y que puede convencer a Hansi Flick.

El punto de partida de Casadó es comprensible pero la realidad marca el camino de salida de forma contundente. Flick prioriza a otros jugadores en el centro del campo y la dirección deportiva del Barça sigue peleando en su intento por cerrar un traspaso del centrocampista que aligere el vestuario y, sobre todo, genere un ingreso económico notable.

En las últimas horas ha reaparecido con fuerza otra noticia procedente de Arabia Saudita, aunque en esta ocasión se aportan algunas novedades significativas. Ha sido el portal Al-Midan quien asegura que el Al-Nassr busca apuntalar el centro del campo con la llegada de un futbolista joven y contrastado en el mercado. Uno de esos fichajes con pedigrí por su origen y, sobre todo, con recorrido a corto y medio plazo por su edad.

El medio árabe cita fuentes próximas al Al-Nassr e incide que la marcha de todo un veterano como Brozovic, una vez finalizado contrato, ha dejado un hueco importante que el club quiere solventar con una inversión económica sustancial.

Una vez más, el nombre de Marc Casadó ha vuelto a irrumpir con fuerza como clara alternativa, aunque en esta ocasión, según Al-Midan, deberá competir con otro futbolista importante en la liga española: Azzedine Ounahi. Tanto el jugador del Barça como el internacional marroquí, que ha militado en el Girona esta temporada, serían los principales candidatos a ocupar el hueco dejado por Brozovic.

Ounahi ha sido uno de los jugadores más destacados del Girona / EFE

Ahora falta por comprobar si esta nueva información surgida desde Arabia se concreta en algún tipo de oferta formal y, por supuesto, descubrir si el Al-Nassr finalmente se decantaría por Marc Casadó o bien se inclinaría por un perfil más ofensivo como Ounahi.