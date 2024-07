Arabia Saudí se lanza a por el fichaje de Vitor Roque

Pues, igual una de las grandes sorpresas del mercado de verano llega por la vía de Vitor Roque. El club ya tenía bastante claro que el brasileño debía salir antes de finales de agosto por cuestiones deportivas y económicas, pero por ahora las ofertas que habían llegado no convencían a nadie. Vitor Roque y su entorno no querían salir a préstamo porque, de fracasar, seguro que nunca más iba a vestir la camiseta blaugrana y en el club no estaban dispuestos a acordar préstamos con opciones de compra muy por debajo del valor de mercado. El Oporto era el club que más había insistido intentando pescar en río revuelto y la Lazio había preguntado, pero poco más. Su ostracismo la pasada temporada lo dejaba en una posición complicada para el mercado hasta que han llegado los petrodólares saudís. Y aquí se podría dar una operación bastante interesante siempre que el delantero dé su OK a marcharse por esta vía.

El Barça ya dispone de una oferta concreta encima de la mesa en la que no solo recuperaría el dinero invertido por Vitor Roque sino que, encima, generaría una buena plusvalía, algo que nadie en el club pensaba semanas atrás. Y se lo están pensando de forma seria, aunque la decisión final llegará de manos de Deco y Hansi Flick. Quieren ver más al chico y calibrar sus opciones de futuro porque en el presente va a tener muy pocas. En el Barça existe cierto temor de que Vitor Roque acabe explotando fuera de Barcelona y que su marcha se convierta en un problema. Pese a todo, el análisis realizado es que ahora no tiene espacio en esta plantilla cargada de delanteros a los que se debería sumar Nico Williams. Y su salida, si finalmente es en forma de traspaso, acercaría ya mucho al extremo del Athletic hacia el Camp Nou.

La salida de Vitor Roque se da casi por segura en el área deportiva, mientras que también se da por hecho que Raphinha continuará a pesar de que no partirá como titular. Al brasileño se le ha explicado de forma clara su situación, pero aun y así, desea seguir. Otra cosa es lo que pueda suceder en enero cuando se vea cara a cara con la cruda realidad, aunque ese escenario ya se abordará en los próximos meses. Aquí la cuestión es que el Barça necesita de algún ingreso potente y que Vitor Roque podría dejar bastante dinero. La operación es complicada pero está encima de la mesa y es probable que todo se decida al regreso de la gira del equipo por Estados Unidos. Vitor Roque quiere seguir e intentarlo, pero las presiones pueden ser muy fuertes en las próximas semanas. Y ahora ya no se cierra tanto la puerta a una venta como al principio del verano. Para fichar hay que hacer sacrificios y tiene pinta que Vitor Roque va a ser uno de ellos. Quizás, el primero.