"Arabia ya no es solo ir a retirarte y cubrirte de oro"

"Antes de ir sí que pensaba más en hacer estos tres años de contrato y a lo mejor una idea de volver a Europa. Pero viendo cómo estoy allí de bien, las comodidades y cómo está creciendo todo ahora no pienso en regresar", nos dice Unai Hernández, reflexivo. Hace unos meses que tomó la decisión más trascendental de su incipiente carrera. Dejar la zona de confort, su vida en Barcelona, y poner rumbo a Arabia Saudí.

Acababa contrato con el Barça y recibió una propuesta "irrechazable". En la entrevista con SPORT que pueden leer este lunes, el maresmense nos habla sobre si pesó en su decisión el 'qué dirán'. "Sabía que a mucha gente no le iba a gustar y me iba a criticar. Pero la gente que de verdad sabe de fútbol, la realidad del fútbol, que de un día para otro puede pasar cualquier cosa, no podía dejar escapar esta oportunidad. Para mí y mi familia era lo ideal. En el Barça estaba llegando un poco la etapa a su fin y cuando nos llegó la oferta del Al Ittihad, que lucha por todo, no me lo pensé dos veces. Los jugadores de los que estaría rodeado, viendo el proyecto de Arabia...no podía dejarlo escapar".

EL CAMBIO

Estamos viendo una tendencia cambiante en el campeonato saudí: "Tienen Mundial en 2034 y está evolucionando mucho. Ya no es solo para retirarse y ganar dinero, que es lo que todos se piensan. Va a haber una evolución de traer a jugadores jóvenes como yo. Económicamente está muy bien y futbolísticamente te da un paso muy grande. Como en mi caso, que he pasado de jugar en Primera RFEF a estar rodeado de leyendas y grandes jugadores".

Unai Hernández posa para SPORT en Malgrat / Valentí Enrich

¿Afecta mucho el tema de la religión en el día a día? "Más que nada las rutinas que tienen. La religión musulmana tiene sus pausas y hay que respetarlo. Simplemente, entender cómo funciona esa cultura, cómo actúan. Por ejemplo, rezan creo cinco veces al día. Si estamos entrenando y suena la llamada a la oración se para el entrenamiento sin problemas, los jugadores musulmanes tienen su tiempo y el resto los esperamos".

"La Liga árabe me ha sorprendido para bien, todos los equipos tienen jugadores TOP"

"La Liga árabe me ha sorprendido para bien, es muy competitiva. Todos los equipos están muy igualados y tienen los recuersos para tener a grandísimos jugadores. Se nota que en todos los clubes hay futbolistas de máximo nivel. Ya sea el último o el séptimo, todos te ponen problemas. La afición lo vive mucho, sobre todo la nuestra. Lo disfrutan al máximo y nos apoyan en casa y fuera", añade el de Malgrat.