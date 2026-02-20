Arabia va con todo a por Casadó: oferta de 40 millones

Marc Casadó es el nuevo objeto de deseo del fútbol saudí. Según la información publicada por el portal 365Scores, el centrocampista del FC Barcelona figura en una lista de candidatos del Fondo de Inversión del país para reforzar la Saudi Pro League en el próximo mercado a partir del 30 de junio.

En Arabia ya se han marcado los pasos a seguir para convencer al jugador de Sant Pere de Vilamajor. Siempre según la citada información, un directivo del FIP intentará organizar en los próximos días una reunión con el entorno del jugador para explorar su predisposición a un posible cambio de aires. No se trataría todavía de una oferta formal, pero sí de una primera toma de contacto para medir la viabilidad de la operación y saber hasta qué punto Casadó estaría por la labor de hacer las maletas rumbo al Próximo Oriente este verano.

Tentación para el club y el jugador

En el plano económico, la operación sería tentadora tanto para el Barça a nivel de traspaso como para el jugador en lo que se refiere a mejora de sus condiciones actuales. Desde Arabia apuntan que la intención del Fondo de Inversión que controla a los grandes clubes de la liga saudí sería presentar al Barça una propuesta superior a los 40 millones de euros para intentar convencer a la entidad azulgrana de abrirse a la negociación. Unas cifras que, además, caerían como agua de mayo a las arcas del club, así como al fairplay financiero de la entidad azulgrana.

Además, al jugador se le pondría sobre la mesa un salario muy superior al que percibe actualmente -uno de los más bajos de la plantilla a la espera de una revisión contractual-, con el objetivo de garantizar su aprobación al traspaso.

Según informan en el portal 365Scores, el interés por Casadó es un punto de inflexión para la nueva estrategia de fichajes de la liga saudí. La prioridad absoluta ahora será incorporar jugadores jóvenes con proyección, dejando en un segundo plano la política de los últimos años de apostar por futbolistas de mayor edad y recorrido consolidado en Europa. El perfil del centrocampista azulgrana encaja en ese nuevo enfoque.

¿Renovación a la vista?

Las intenciones de Arabia, no obstante, colisionan con el actual enfoque del club con el jugador. Tal y como informó SPORT esta semana, la voluntad del Barça es renovar su contrato antes de que finalice la presente temporada. No existe urgencia inmediata porque su contrato expira en 2028, pero las partes ya han iniciado contactos para concretar tanto la duración del nuevo vínculo como las condiciones económicas. Las negociaciones deberían intensificarse en las próximas semanas, aunque todo dependerá del rol del jugador con Flick.

En el Barça consideran al centrocampista una pieza importante en la planificación deportiva pese a los pocos minutos que ha disputado esta temporada (1.129'). Sin embargo, tampoco se descarta que el futbolista pueda replantearse su futuro si no alcanza el protagonismo que desea.

A diferencia de la temporada pasada, el '17' culé está en el último escalafón de la rotación en el centro del campo y, con el regreso de Pedri y Gavi de sus respectivas lesiones, así como el mayor portagonismo de Bernal, su posición podría quedar todavía más debilitada. Los próximos cuatro meses, más allá de la voluntad del club para mejorar sus condiciones contractuales, marcarán su futuro, aunque para Marc, a día de hoy, su objetivo número uno sigue siendo triunfar en el club de su vida.