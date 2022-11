ARA: ¡El Barça mira al Girona para reforzar el lateral derecho!

El conjunto culé habría mostrado interés en Arnau Martínez para el carril diestro de cara a la próxima temporada Pese a la llegada de Héctor Bellerín, desde el club siguen sin poner remedio al dilema del lateral derecho

El lateral derecho del Girona, Arnau Martínez, sería uno de los jugadores por los que el Barça habría mostrado interés de cara a la próxima temporada, según informa el Diari ARA. El joven futbolista refozaría una posición en entredicho en los últimos años: la llegada de Héctor Bellerín es un capítulo más en el caos generado desde la salida de Dani Alves.

El catalán, que es un jugador clave en la pizarra de Míchel esta temporada y un perfil con mucha proyección con tan solo 20 años, tuvo un paso por La Masia antes de marcharse a L'Hospitalet y finalmente firmar por el Girona, donde debutó con tan solo 17 años. Sus condiciones técnicas le avalan como un jugador con mucho potencial y margen de mejora con y sin balón.

El propio jugador no ha escondido su sentimiento hacia Barça, algo que facilitaría las negociaciones entre las dos partes en caso que Arnau se convierta en el jugador deseado por el club y el entrenador: "Sería un sueño para mí jugar en el Barça". La operación, no obstante, no se se realizaría hasta el próximo verano: el club debe primero dejar definida la lista de salida y, en base a ello, configurar y organizar qué refuerzos pueden potenciar la propuesta de Xavi.

El futbolista tampoco estaría por la labor de salir en el próximo mercado de invierno, al estar focalizado en hacer una gran temporada con el conjunto gerundense y cumplir el objetivo estipulado: permanecer en LaLiga tras lograr el ascenso el curso anterior.

Un precio cerrado: ¡20 millones de euros!

El diario catalán sostiene también que el precio de la operación sería completamente cerrado: el jugador podría salir de Montilivi por un precio que oscila alrededor de los 20 millones de euros. Su llegada sería otro intento más de la dirección deportiva por lograr un lateral derecho de garantías tras los fichajes de Douglas, Semedo o Dest, entre otros.

El nombre de Arnau Martínez se une al del lateral derecho del Manchester United, Diogo Dalot, que es uno de los futbolistas que más gustan en la dirección deportiva de cara a la próxima campaña, donde la continuidad de Sergi Roberto y Héctor Bellerín está en el aire al tratarse de la recta final de su contrato.