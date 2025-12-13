Las apuestas de Hansi Flick suben de valor

El FC Barcelona de Hansi Flick ya vuelve a ser lo que era la temporada pasada. Después del parón internacional de noviembre, el conjunto culer suma cinco victorias en seis encuentros, ganando por el camino a Athletic Club, Alavés, Atlético de Madrid, Betis y Eintracht, y siendo derrotado solamente en Londres ante el Chelsea de Enzo Maresca, en un partido marcado por la expulsión de Ronald Araujo antes del descanso.

Ahora, coincidiendo con el buen momento de forma de los azulgranas, Transfermarkt ha actualizado sus valores de mercado y, como no podía ser de otra manera, el precio de los jugadores del Barça en los que más confianza ha depositado el entrenador teutón ha subido, al contar con más minutos de juego y sumar más seguridad sobre el césped.

Flick durante una acción del partido / Dani Barbeito / SPO

Cotizaciones al alza

Pese a no ser como tal una apuesta exclusiva del alemán sino de toda la dirección deportiva que trabajó para su incorporación, Joan Garcia ve como su valor pasa de 25 M€ en junio de 2025, cuando todavía era jugador del RCD Espanyol, a 30 M€, cinco más gracias a su llegada a Can Barça y a haberse asentado en la portería de la entidad catalana.

Pero uno de los casos que más llaman la atención es la importancia de la figura del ex técnico del Bayern de Múnich en Gerard Martín, ya que en el momento de su llegada el valor del jugador era de 400.000 €, terminando la temporada pasada en 12 M€ y teniendo un valor, tras la subida de hoy, de 20 M€, 50 veces más que al comienzo de la 24/25. El catalán suma 20 juegos disputados esta campaña, y se ha asentado recientemente como titular en la pareja de centrales junto a Pau Cubarsí.

Gerard Martín vive un momento dulce / Dani Barbeito

El otro nombre más potenciado es claramente Eric Garcia, el cual se ha convertido en la navaja multiusos preferida de todos los aficionados del club catalán. La condición de titular del de Martorell no se pone en duda desde ningún sector, sino que solamente se puede cuestionar si debe jugar de central, de lateral o de pivote. Gracias a los galones conseguidos, en esta última modificación el valor de mercado del ex del City ha pasado de 25 a 30 M€, el doble que antes de la llegada de Hansi Flick. Hasta ahora, el formado en la Masia lleva 22 encuentros a sus espaldas, y es la pieza más utilizada de la plantilla.

En el centro del campo Fermín López, que parece ser la opción titular en la mediapunta para el staff del primer equipo, ha crecido 20 M€ en cuanto a su valor esta temporada, pasando de 50 a 70, gracias en gran parte a sus siete goles y cuatro asistencias en 15 choques.

Fermín ante el Chelsea en la Champions League / Valentí Enrich / SPO

Por otra parte, 'Dro', aun cuando es jugador del filial y no cuenta con ficha del primer equipo, tiene valor de mercado gracias a su entrenador, que le dio la oportunidad de brillar en la gira americana y ha seguido apostando por él en ciertos encuentros, pues ha tenido minutos en cinco partidos entre LaLiga y la Champions. El canterano de la Masia tuvo un primer valor de 5 M€, pero ya tiene 10 M€, aunque probablemente la tasación que se le daría desde la dirección deportiva sería muy superior.