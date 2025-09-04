La apuesta de Guille por el Barça

Uno de los grandes pilares del Barça Atlètic esta temporada debe ser Guille Fernández. Siendo juvenil de primer año, el centrocampista se erigió como una de las piezas importantes del filial el curso pasado. Primero con Albert Sánchez y luego con Sergi Milà, el de la Zona Franca se vio con galones a sus apenas 16 años. Un curso complicado por el descenso, pero de mucho aprendizaje. Guille arrebató a Lamine el récord de precocidad con el Barça Atlètic. Y eso está al alcance solo de los elegidos.

Centrocampista con una gran visión de juego, con mucha llegada (hace un par de días anotó un golazo ante el Atlètic Lleida), con presencia física, Guille tiene aún mucho margen de mejora. A diferencia de otro perfil quizás más clásico de Masia en la sala de máquinas, más asociativo, de recibir y tocar, Guille es más vertical. Tiene el gol entre ceja y ceja. Prueba de ello, los siete que anotó en su primer año 'profesional' en Primera RFEF a sus 16 añitos.

TODAVÍA JUVENIL DE SEGUNDO AÑO

Acabados de cumplir los 17, Guille, que todavía, no olvidemos, es juvenil de segundo año, se perfila como uno de los buques insignia de Juliano Belletti en el Barça Atlètic. Arrancó la pretemporada el 14 de julio con Flick, se ganó el viajar a la gira asiática, pudo debutar con el primer equipo en Corea frente al FC Seoul y luego, a la vuelta, se mantuvo con la primera plantilla a las órdenes del técnico germano.

Guille, haciendo malabarismos con el balón en un entrenamiento / Dani Barbeito

Solo unos pocos elegidos han podido estar en dinámica del primer plantel en una preparación exigente y con todos los miembros disponibles, a diferencia del año anterior. Estaba carísimo formar parte del roster y Guille se mantiene en la órbita del técnico de Heidelberg. Muchísimos clubes han vuelto a tantearlo este verano. Se ha hablado del Dortmund o del Andorra, pero han sido bastantes más.

Ya el verano pasado, antes de renovar al pasar a etapa juvenil, tuvo el chico muchas propuestas para dejar el Barça. Ofertas atractivas, con planes de futuro de primer equipo. Pero decidió seguir. Y tiene contrato hasta 2027. De nuevo se han repetido las llamadas, pero su entorno no ha estado por la labor. Consideran que es muy joven, que el Barça es un entorno ideal para seguir creciendo y que tener la posibilidad de ir entrenando con el primer equipo y compitiendo con el filial es lo mejor para su crecimiento. Lógicamente, picar piedra para ganarse oportunidades.

El descenso a Segunda RFEF podía hacer pensar que piezas como Guille podrían volar, pero en su caso ha apostado por Barça. Lleva ocho años en la casa, aquí se ha hecho como jugador y persona (está en proceso) y el hecho de ser uno de los líderes del filial azulgrana también es una motivación. Es un año importante antes de afrontar el último de categoría juvenil y volver a hablar con la entidad azulgrana sobre futuro y contratos.