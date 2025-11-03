El Brujas, un club que también vive del talento joven

Brujas y Barça tienen muchas cosas en común, más allá de que se enfrenten este miércoles en la cuarta jornada de la Champions. Ambos conjuntos, segundos en sus ligas, están construidos para ganar títulos cada año con una base sólida de jugadores jóvenes, formados en dos de las mejores canteras de sus respectivos países.

El club belga alineó en Champions contra la Atalanta al sexto equipo más joven de la edición, con una media de 24,1 años. En ese encuentro, en el que cayeron por 2-1, salieron de inicio ocho jugadores menores de 23 años, entre ellos Aleksandar Stankovic, hijo de Dejan, el internacional ecuatoriano Joel Ordóñez o el griego Christos Tzolis, el futbolista más peligroso del Brujas. Los tres 'veteranos' que empezaron el choque fueron el portero Nordin Jackers, de 28 años, Brandon Mechele, de 32, y el capitán y emblema del equipo, Hans Vanaken, de 33.

Asimismo, en la tercera jornada contra el Bayern, el técnico Nicky Hayen volvió a alinear a un equipo repleto de chavales que reunían entre todos ellos una media de 24,3 años, el octavo once más joven de la competición. Sin embargo, los bávaros pasaron por encima de los inexpertos jugadores belgas, que cayeron por 4-0.

El FC Barcelona también se cuela en la lista de onces más jóvenes de la Champions 2025-26. En el duelo contra Olympiacos, Flick sacó de inicio al cuarto equipo más joven del torneo, con una media de 23,6 años. Los azulgranas salieron con siete jugadores menores de 23 años, entre los que estaban Pau Cubarsí y Lamine Yamal, ambos con 18, y Dro, de 17. Szczesny, con 36, elevó el promedio, por lo que es posible que cuando regrese Joan Garcia el técnico alemán alineé un once aún más joven.

El flamante filial del Brujas

Una de las claves del potencial juvenil del conjunto azul y negro es su filial, el Club NXT. En 2020, el Brujas decidió relanzar su carrera con la creación de este equipo, que empezó a competir ya en la segunda categoría. Aunque la mayor parte de los futbolistas son belgas, también han optado por firmar talento extranjero, como es el caso de los españoles Alejandro Granados o el actual futbolista del Barça Atlètic Víctor Barberà, quien estuvo una temporada en el club, en la 2023-24.

Pese a que solo suma cinco años de vida, el filial del Brujas ha potenciado a grandes futbolistas que compiten en las cinco grandes ligas europeas, como Antonio Nusa, del Leipzig, Senne Lammens, del Manchester United, Maxim de Cuyper, del Brighton, o Chemsdine Talbi, del Sunderland, estos dos últimos vendidos este verano por 20 millones de euros cada uno.