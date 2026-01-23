La apuesta de futuro del Barça por Juan Hernández (más aún sin Dro)

Juan Hernández fue una de las apuestas de Hansi Flick para viajar a Praga en Champions. Una de las sorpresas, sin lugar a dudas, puesto que el turolense no estaba en dinámica con el primer equipo estos últimos meses. Sí lo ha llegado a estar en algunas etapas con el técnico germano al frente del cuadro azulgrana, que ha demostrado tenerlo en el radar.

Tal y como adelantó SPORT, el aragonés firmará próximamente su renovación con el FC Barcelona. Mejora de ficha y una vinculación que le ligará unos cuantos años más a la entidad catalana, que demuestra que cuenta con el habilidoso centrocampista en su plan de futuro.

En un gran estado de forma

Juan está en un excelente momento de forma, es indiscutible para Juliano Belletti en el Barça Atlètic (la prueba es que solo Brian Fariñas le supera en minutaje, Juan ha sumado hasta ahora 1371 minutos en la Segunda Federación mientras que el de Benicarló acumula 1601 minutos). y termina contrato el próximo 30 de junio. Es por eso que el club azulgrana quiere evitar a toda costa que el futbolista pueda marcharse libre este 2026.

Juan Hernández es una gran perla de La Masia / Valentí Enrich

Está siendo un mercado de fichajes muy movido en el filial azulgrana. Ya adelantamos en este diario que Mbacke dejará el club de forma inmediata y se irá traspasado a la MLS. También Andrés Cuenca, que firmaría por el Como (también termina vinculación el 30 de junio) y se iría cedido a otro club para foguearse.

Quim Junyent apunta también a salir, aunque quizás ya en verano cuando queda libre. Marcos Parriego ya se ha desvinculado y Dani Rodríguez tiene una oferta importante del Dinamo de Zagreb y no se descarta tampoco un préstamo. Veremos.

La baja de Dro

En cualquier caso, sobre todo tras la baja de Dro, aún con más motivo el Barça quiere sellar la continuidad de Juan Hernández. Es un perfil diferente, pero ofrece también versatilidad, llegada, puede adaptarse a jugar en la banda. Un gran conductor para la zona de 3/4 de campo con capacidad de asociarse.

Flick cuenta con Juan Hernández / Dani Barbeito

Pese a su gran rendimiento, el turolense podría ser considerado como el talento oculto de la formidable generación del 2007. Si Lamine y Cubarsí son ya estrellas, Bernal ya tiene un sitio en el primer equipo y Jofre Torrents es un escogido, Juan quiere seguir los pasos de Fermín y ganarse una plaza en la elite con mucho esfuerzo y sacrificio.

Destacar de Juan su esfuerzo, polivalencia y grandes dosis de carácter competitivo no equivale a olvidarnos de su gran talento.