"He apostado con unos amigos que Pedri ganará el Balón de Oro"

Rubén Alcaraz, futbolista del Cádiz, ha explicado en su entrevista a SPORT que cree que el tinerfeño, "tarde o temprano", será considerado el mejor futbolista del mundo "Lo pienso de verdad. El fútbol que tiene no es normal", ha justificado

Pedri se lesionó durante la ida de la eliminatoria de Europa League contra el Manchester United y se perderá los próximos partidos del FC Barcelona. El primer encuentro que no podrá jugar la perla canaria será el de este mismo domingo frente al Cádiz en el Spotify Camp Nou (21.00 horas). La baja del tinerfeño, 'vital' en el estilo de juego culé, será muy sensible para Xavi Hernández y su cuerpo técnico.

Rubén Alcaraz, futbolista del Cádiz, agradecerá enormemente el hecho de no tener que compartir la medular con Pedri. Y es que, en la entrevista que ha concedido a SPORT, el centrocampista catalán ha revelado la peculiar apuesta que ha realizado recientemente con sus amigos. "Pedri marca diferencias. Yo he apostado con unos amigos que tarde o temprano ganará el Balón de Oro. Lo pienso de verdad. El fútbol que tiene no es normal", ha declarado.

Alcaraz también ha elogiado a Gavi, otra pieza clave de la columna vertebral del Barça. "Es brutal. Es un 'box-to-box' como se dice hoy en día. Es un chaval joven con mucho carácter. No hace falta descubrirlo, está progresando partido a partido. Ya es un grandísimo futbolista, pero aún lo será más", ha pronosticado.