Lo que aprendimos del empate del Barça en Newcastle

Ninguna imagen resumió mejor la actuación del Barça en Saint James’ Park que la soledad de Pedri ante el vértigo. El oleaje del Newcastle, con el clásico empuje de los equipos ingleses, arrolló a un Barça fatigado y perdido al que solo rescató Lamine en el último instante desde los once metros. Olmo cocinó el gol con un recorte formidable y Lamine, que asumió la responsabilidad en un momento caliente, transformó el penalti con una tranquilidad pasmosa.

El tanto salvó a un Barça conservador y al límite, incapaz de ganar los duelos, pero que se llevó un empate (1-1) que, visto lo visto, fue una noticia estupenda. Lo mejor de la noche fue el resultado y el Barça no necesitará una remontada el próximo miércoles para estar en cuartos. Le bastaría una victoria por la mínima en el Spotify Camp Nou. Flick perdió a Eric García a última hora por unas molestias y el barcelonismo acabó el partido con una sensación recurrente: siempre parece faltar alguien para ver al mejor Barça

Cubarsí y Gerard, colosos

No hubo apenas noticias del Barça con balón y, si el equipo acabó de pie, fue porque Cubarsí y Gerard Martín hicieron un partido titánico y un ejercicio de supervivencia espectacular. El conjunto azulgrana fue incapaz de igualar el ritmo del Newcastle, pero la peor noticia fue que no intimidó en ningún momento a Las Urracas.

Un Lamine intermitente fue insuficiente ante las versiones apagadas de Raphinha y, sobre todo, de Lewandowski, incapaz de engancharse al ritmo del encuentro. Le faltó autoridad al ataque del Barça, pero también a mediocampistas como Bernal y Fermín que pasaron de puntillas por el Newcastle. Un día más los marcajes individuales ahogaron a un Barça sin De Jong, uno de los mediocampistas que más soluciones individuales encuentra en este tipo de contexto.

Sufrió el Barça, que nunca se encontró en Newcastle: llegó sin aire al encuentro y terminó tieso. Necesita la plantilla un reset tras ir al límite en la Copa y sufrir la exigencia física de San Mamés y St. James’s Park. “Es normal el cansancio, hemos tenido muchos partidos”, reconoció Flick. “Con el balón no hemos jugado un buen partido. Sin él hemos estado bien, hemos luchado juntos. No era fácil jugar en este estadio y con este ambiente y presión”. El Barça se marchó sonriente tras el tanto de Lamine en el 96’ y el pase a cuartos se decidirá en el Camp Nou. Respira el Barça.