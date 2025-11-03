Aprender a sobrevivir sin Pedri

Después de 49 partidos seguidos, el cuerpo de Pedri dijo basta. El de Tegueste, el futbolista más diferencial del Barça esta temporada, sufría en el Clásico una rotura del bíceps femoral. Unas seis semanas de baja estará el metrónomo del Barça, el catalizador. La pieza que lo encaja y lo enlaza todo.

Un mazazo para el grupo, para el barcelonismo. Y un dolor de muelas a nivel táctico para un Hansi Flick demasiado acostumbrado a tener siempre disponible al '8' y que a partir de ahora debe buscar fórmulas, vías, para ocupar de la forma más decente posible el vacío imposible de rellenar del todo que deja el internacional español.

PRIMERA PRUEBA DEL 'PLAN B'

La primera ocasión para poner en práctica ese 'plan B' llegó este domingo en el Barça-Elche. Lo esperado era que Hansi apostase por un doble pivote con Frenkie y Casadó con el de Sant Pere de Vilamajor más posicional y el neerlandés haciendo más de Pedri por la izquierda. Y así fue.

En un centro del campo inédito Casadó-De Jong-Fermín, el Barça intentó hace olvidar a su mago. Y para evaluar el rendimiento de este fórmula contactamos con el analista de fútbol en Movistar o la Cadena SER Fermín Suárez.

Nadie será capaz de ofrecer exactamente lo que te da Pedri

"Si alguien se acerca a replicar el rol de Pedri en la plantilla puede ser Frenkie. Creo que estuvo bien ante el Elche, hizo un buen partido. Lo que pasa es que nadie va a ser capaz de ofrecer exactamente lo mismo que te ofrece Pedri, sobre todo en clave interpretar lo que necesita el encuentro, favorecer ventajas y entender cuántos toques requiere cada acción. Eso Pedri lo lleva a un nivel de excelencia y el resto, no tanto", explica Fermín.

Pedri estará mes y medio KO por una lesión muscular / EFE

"Aun así, Frenkie, en cuanto a duelos, dinamismo, despliegue, posiblidades, ascendencia con balón, creo que cumple muy bien. Si el partido se pone para conducir y para romper líneas, aquí Frenkie va a aportar mucho. La capacidad de replicar lo que hace falta en cada jugada en distintos sectores del campo Frenkie no la tiene como Pedri. Mi duda es cómo lo va a hacer Frenkie ante rivales que están más hundidos o estructurados en su campo, que no te vienen a buscar tanto. En la base sabemos que estará bien, pero como no tendrá que estar tanto ahí y sí meterse entre líneas y buscar distintas alturas, cómo lo va a hacer. Me genera dudas", expone el analista.

Dro, Casadó y Frenkie son piezas importantes para Flick / Dani Barbeito

"Sí que creo que Frenkie se puede acercar porque tiene dinamismo, capacidad para ir y volver, te puede presionar alto, apoyar a la base, replegar. Estuvo notable ante el Elche. Ese puntito de recetar qué toca en cada acción, interpretar que hace falta. Nadie lo hará como Pedri. De Jong puede y debe llenar ese vacío".

Probablemente, el técnico teutón replicará la misma fórmula del Elche ante el Brujas en tierras belgas. Casadó-Frenkie debe ser un binomio, además, que acumule minutos y vaya rodándose de cara a este mes y medio-dos meses.