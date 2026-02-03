Apoyo institucional al Spotify Camp Nou para acoger la final de la Champions 2029

La Comissió de Govern del Ajuntament de Barcelona ha aprobado presentar la candidatura de la ciudad de Barcelona como Ciudad Anfitriona, conjuntamente con el FC Barcelona, para la celebración de la final de la Champions League 2029. Además, se ha aceptado el Host City Agreement (el Acuerdo de la Ciudad Anfitriona), que muestra la predisposición de la ciudad a acoger este acontecimiento. Se trata de dos trámites necesarios requeridos por la UEFA en caso de que el Spotify Camp Nou sea escogido como sede para albergar este encuentro dentro de tres años.

El pasado mes de octubre, la UEFA confirmó que el Spotify Camp Nou había presentado candidatura para acoger la final de la Champions League en 2029 y que competirá con el estadio de Wembley, en Londres. El Comité Ejecutivo de la UEFA anunciará la sede escogida el próximo mes de septiembre. La final de la Liga de Campeones masculina se celebra normalmente en estadios con una capacidad mínima de 65.000 personas, y en las últimas cuatro temporadas solo se han escogido estadios con más de 70.000 asientos.

En caso de que se escoja el Spotify Camp Nou, esta sería la tercera vez que Barcelona acogería una final de la Liga de Campeones después de más de 20 años. La primera fue en 1989 con victoria del AC Milan sobre el Steaua de Bucarest (4-0) y la última, el 1999, la disputaron Manchester United y Bayern de Múnich y acabó con triunfo del conjunto inglés (2-1).

Para el regidor d'Esports, David Escudé, “Barcelona siempre está abierta a la celebración de grandes acontecimientos deportivos y damos todo el apoyo a la candidatura del FC Barcelona para que el Spotify Camp Nou sea la sede de la gran final de la Liga de Campeones 2029. Desde el Ayuntamiento de Barcelona se apuesta tanto por el deporte de base como por el de élite para situar Barcelona como ciudad referente deportiva a nivel mundial”.

Por su parte, el Conseller d'Esports, Berni Álvarez, considera que acoger la final de la Champions reforzaría “Barcelona y Catalunya como destinos de referencia en la organización de acontecimientos deportivos relevantes de cariz mundial”. “Desde el Govern, apostamos para atraer competiciones sostenibles y con impacto social y económico en todo el territorio catalán, y la candidatura del FC Barcelona para ser la sede de esta final encaja con nuestra visión de promover un turismo deportivo de calidad”.