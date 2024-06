No todos apoyan el fichaje de Nico Williams

El Barça quiere reforzar la banda izquierda de su ataque este verano y el jugador del Athletic, Nico Williams, es uno de los preferidos de la dirección deportiva, que también tiene en el punto de mira al colombiano del Liverpool, Luis Díaz, y de la afición, que está viendo la enorme capacidad de desequilibrio del internacional español en esta Eurocopa, en la que está brillando junto a Lamine Yamal en las bandas del combinado que dirige Luis de la Fuente.

No todo el mundo en el club azulgrana, sin embargo, ve con buenos ojos la llegada del menor de los Williams. Nadie discute su enorme calidad y que el ataque del conjunto que dirigirá Hansi Flick daría un importante salto de calidad con su contratación, pero a algunos miembros de la junta directiva no les gustó la manera como Nico Williams gestionó su futuro. Entienden que el atacante de la selección española conocía ya el año pasado el interés del Barça en hacerse con sus servicios y que prefirió renovar su contrato con el Athletic hasta el 2027 en lugar de no hacerlo y poder salir con la carta de libertad este verano. Ello habría ayudado a la delicada situación económica del club azulgrana.

Entienden los que ven con algún recelo su llegada al Barça que el jugador quisiese hacerle un favor al equipo en el que se ha formado, pero creen que ello perjudicó al club azulgrana, que ahora deberá negociar su contratación con el club vasco y rascarse el bolsillo, sabiendo que el Athletic no le pondrá nada fáciles las cosas a ningún club interesado en Nico Williams, remitiendo a todos aquellos que quieran al delantero a la cláusula de rescisión del futbolista, que quedó fijada en 58 millones de euros cuando el extremo renovó su contrato el pasado año.