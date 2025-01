¿Qué puede aportar Rashford al Barça de Flick?

El nombre de Marcus Rashford ha irrumpido con fuerza en la agenda de futuribles del Barça. Después de alcanzar la regla 1:1, la entidad azulgrana se lanzará al mercado de fichajes para reforzar la plantilla de cara a la segunda mitad del curso. En este contexto, tal y como adelantó SPORT, la dirección deportiva del club ha decidido pujar por el extremo inglés del United para conseguir que llegue en calidad de cedido hasta final de temporada.

Rashford vive una situación desagradable en Manchester, no tiene feeling con Rúben Amorim y no juega desde hace un mes, por lo que se plantea seriamente una salida este mes de enero. La operación no se antoja nada fácil para el Barcelona, pues tendrá a competidores como el Milan o el Atlético de Madrid. Sin embargo, el delantero estaría encantado de recalar en el equipo de Flick.

El Barça aspira a que la llegada del jugador del Manchester United pueda funcionar como lo hizo la de Aubameyang en la primera temporada de Xavi. De hecho la situación de Rashford tiene muchas similitudes con la que vivió en futbolista gabonés en el Arsenal, donde el divorcio con Arteta era total. 'Auba' llegó a Barcelona como agente libre, rindió a las mil maravillas y se ganó el cariño de toda la afición barcelonista.

Un soplido de aire fresco para Flick

El Barça afrontará en los próximos meses un calendario más que apretado en el que disputarán al menos dos partidos por semana y se jugarán los tres títulos más importantes. Hansi Flick confía ciegamente en el tridente titular formado por Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski, pero no tiene muchos efectivos de garantías para sustituir o dar descanso a estos tres jugadores. En este sentido, el nuevo objetivo del Barça sería una gran oportunidad de mercado para que el entrenador alemán pueda hacer rotaciones sin que el equipo note un bajón de nivel.

Además, Rashford se caracteriza por su gran físico y velocidad, algo que encajaría perfectamente en el estilo de juego del técnico azulgrana, en el que predomina la verticalidad. El delantero inglés podría ser un recurso de gran utilidad, sobre todo, en los minutos finales de grandes partidos en los que los rivales están cansados o volcados en ataque. Rashford podría hacer valer su velocidad para ganar la espalda de la defensa contraria.

Uno contra uno en banda izquierda

A pesar de su irregularidad, Marcus Rashford es un jugador un gran potencial que ha demostrado en varias temporadas en los 'red devils'. Sumado a su rapidez, el inglés también es habilidoso en el uno contra uno, algo con lo que el Barça no cuenta en la banda izquierda. En esa demarcación actúa normalmente Raphinha, cuya mayor virtud no es el regate. Por otro lado, Ansu Fati no está demostrando un buen nivel en los pocos minutos que ha disputado esta temporada y Ferran Torres parece que ha pasado a ser un recurso en la punta de ataque.

Marcus Rashford en un partido ante el Viktoria Plzen. / AP

Un delantero versátil con gol

Una de las características que más ha llamado la atención de Deco ha sido la versatilidad de Rasford. El inglés es un jugador asociativo que puede ocupar las dos bandas y también el puesto de delantero centro, aunque su posición habitual es el flanco izquierdo.

Además, una de las capacidades por las que más destaca es por su olfato de gol. El británico ha anotado un total de 143 goles en 440 partidos. Esta temporada tan solo lleva 5, pero en la 2022/23 marcó 26, una gran cifra para un delantero de la Premier League.