Aplazado el Barça-Feyenoord de la Youth League por el temporal

El Barça-Feyenoord de la UEFA Youth League ha sido aplazado debido a la previsión de lluvias intensas y temporal que afectará a Catalunya durante las próximas horas. El encuentro, correspondiente a la primera jornada de la competición, estaba previsto para este miércoles 9 de septiembre a las 12.00 horas en el Estadi Johan Cruyff.

La decisión se ha tomado atendiendo a las previsiones meteorológicas y al aviso emitido por Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, que ha activado en fase de alerta el Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) ante la previsión de precipitaciones intensas durante la jornada.

Adrián Guerrero y Shane Kluivert celebran uno de los goles en el partido de la Youth League entre Barça y Olympiacos / Dani Barbeito / SPO

El partido coincidía con la franja de mayor riesgo

El aplazamiento llega después de que Meteocat activara un aviso de peligro 4 sobre 6 por intensidad de lluvia en zonas como el Baix Llobregat y el Barcelonès. Las previsiones apuntan a precipitaciones que podrían superar los 90 litros por metro cuadrado en tres horas, acompañadas de tormentas y con posibilidad de fenómenos de tiempo violento.

Además, el encuentro del Juvenil A estaba previsto precisamente durante la franja de mayor riesgo, entre las 08.00 y las 14.00 horas. El Estadi Johan Cruyff, situado en Sant Joan Despí, se encuentra dentro de la zona afectada por el aviso meteorológico.

Ante este escenario, y con el objetivo de garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores y aficionados, se ha decidido no disputar el encuentro en la fecha inicialmente prevista.

El jueves, nueva fecha pero sin horario

De esta manera, el duelo ante el conjunto neerlandés se disputará finalmente este jueves 10 de septiembre por la mañana. Sin embargo, todavía no hay una hora definitiva para el encuentro.

El horario está pendiente de concretarse en función de la planificación del viaje de regreso del Feyenoord. El conjunto neerlandés deberá organizar su vuelo de vuelta y, una vez definido, se establecerá la hora del partido para que el equipo pueda regresar después del encuentro.