Aplazada la llegada de Cancelo a Barcelona

João Cancelo tiene nueva fecha para su llegada a Barcelona. Según ha podido saber SPORT de fuentes oficiales del club, el lateral portugués pasará la revisión médica el lunes, una vez finalice la Supercopa de España, y lo hará en un horario muy similar al del regreso de la expedición azulgrana desde Yeda. Cancelo volará hacia la capital catalana cuando el Barça regrese tras la final ante el Real Madrid, independientemente del resultado del clásico.

De este modo, queda descartada su llegada este sábado, tal y como se había contemplado inicialmente. Un aplazamiento que no responde en ningún caso a problemas contractuales ni a contratiempos en la operación. El acuerdo entre el Barça y el Al Hilal está cerrado al 100%, en forma de cesión hasta final de temporada, y no existe ningún punto pendiente por resolver. El retraso obedece únicamente a cuestiones logísticas del propio futbolista.

Actualmente, Cancelo se encuentra en Lisboa, en su Portugal natal, donde sigue entrenándose de manera individual a la espera de completar los últimos trámites de la operación. Por este motivo, el jugador no se incorporará finalmente a la expedición azulgrana en Arabia Saudí, como estaba previsto en un primer momento, y no estará presente junto al grupo antes de la final de la Supercopa.

El portugués se unirá ya al resto de sus compañeros cuando el equipo retome el trabajo el martes, aunque como decíamos un día antes pasará la revisión médica en la ciudad condal como paso previo a la oficialización de su regreso al Barça, que se producirá finalmente una vez finalizado el torneo para no desviar el foco deportivo.

"Loco por el Barça"

Tal y como explicó Deco en su comparecencia ante los medios en Yeda, la postura del jugador ha sido clave para llevar a cabo la operación: “Es un jugador de calidad, de nivel, y una operación que difícilmente se podría haber concretado. Se dio por casualidades, porque tiene un acuerdo que le permite salir de su club, y porque es un jugador que siempre ha soñado con venir. Está loco por el Barça. Siempre que ha venido, incluso ha ajustado sus salarios y encaja perfectamente con lo que podemos hacer aquí".

La dirección deportiva del Barça, admeás, considera la incorporación del lateral luso la mejor opción viable "para mejorar" la plantilla en este mercado invernal en el que el poco margen de maniobra a nivel económico del club limitaba las posibilidades.