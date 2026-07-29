La apertura de la tercera gradería del Spotify Camp Nou se puede demorar hasta 2027

El FC Barcelona contempla la posibilidad de que los plazos para abrir la tercera graderia del Spotify Camp Nou se alarguen más de lo previsto, debido a la demora en la ejecución de las obras. Aunque en el club se mantiene la cautela al respecto, ya se estaría estudiando un nuevo calendario de plazos, según ha informado el programa 'Què T'hi Jugues' de la Cadena Ser.

El calendario de obras del club contemplaba habilitar una primera zona, correspondiente al lateral, durante el mes de octubre y completar progresivamente el resto de sectores a partir de enero, pero esta previsión habría cambiado con un planteamiento menos optimista, según la citada información.

Los plazos que se manejan ahora retrasan la apertura de la tercera gradería hasta finales del primer trimestre o incluso comienzos del segundo trimestre de 2027. En la práctica, esto sitúa la fecha entre los meses de febrero y abril.

En la actualidad el Spotify Camp Nou cuenta con una capacidad de 62.000 espectadores y cuando se finalicen las obras llegará hasta un aforo de 105.000 asientos. Pese a este retraso en la apertura de la tercera graderia, se mantienen las previsiones de tener todas las localidades operativas en la recta final de la temporada 2026/27.

Como es sabido, el Barça ya tiene previsto que el incio de la campaña 2027/28 la tendrá que disputar en el Estadi Olímpic de Montjuïc para que se pueda instalar la cubierta que protegerá todo el estadio, con lo que volverá a disponer de un aforo limitado a algo más de 50.000 entradas.

Este no es un detalle menor pues disponer del aforo completo del Spotify Camp Nou permite al Barça aumentar considerablemente sus ingresos, especialmente en los días de partido, de manera que el retraso en la apertura de la tercera graderia influirá parcialmente en la previsión de los ingresos por los conceptos relacionados con el estadio.

Ampliación del crédito para las obras

En el origen de esta demora está, entre otros motivos, la imposibilidad de establecer un tercer turno de trabajo por las limitaciones derivadas de la normativa que protege el descanso y la vida cotidiana de los ciudadanos del vecindario de Les Corts que residen junto a las instalaciones del club.

Por otra parte, en la junta directiva que se celebra este miércoles, y en la cual Joan Laporta participa de manera telemática mientras se recupera de sus problemas de salud, se estudia la fecha para celebrar la Asamblea Extraordinaria para que los socios aprueben la ampliación del crédito que financia las obras.

Igualmente se trabaja para preparar la asamblea ordinaria en la que se deberán aprobar el balance y el presupuesto de las temporadas 2026/27 y 2027/28, respectivamente; y en las propuestas que se quieren plantear a la masa social, como la celebración de un referendum para que se apruebe la trascendental reforma de los estatutos del club.