El próximo objetivo del Barça con el Spotify Camp Nou, más cerca

Tras obtener la licencia de primera ocupación de las fases 1A y 1B de las obras del Spotify Camp Nou, el fútbol volvió al estadio barcelonista el pasado 22 de noviembre con la disputa del partido entre el Barça y el Athletic de Bilbao.

Desde entonces, los de Hansi Flick han jugado dos partidos más ante el Alavés y el Atlético de Madrid. Los tres encuentros, que se han saldado con tres victorias, se han disputado ante 45.000 espectadores, las localidades que tienen la primera y segunda gradería en las zonas de Tribuna, Lateral y Gol Sud.

Objetivo Osasuna

El siguiente paso es abrir también las dos graderías en la zona de Gol Nord, algo que en el club no descartan que pueda suceder antes de acabar el año una vez está ya todo listo. Explican desde el Barça que las conversaciones con el Ajuntament para obtener la licencia de la fase 1C van muy bien, y que en estos momentos todo está en manos del consistorio barcelonés.

De lograr la licencia en los próximos días, algo que en el Barça ven posible, se podría jugar ante 62.000 espectadores el próximo 13 de diciembre ante Osasuna. De no conseguirla, ya habría que esperar a finales del mes de enero, pues los de Hansi Flick no volverán a jugar como locales, a expensas de la Copa del Rey, hasta el fin de semana del 24-25 de enero contra el Oviedo. Una vez se pueda ocupar la zona de Gol Nord, el club pondrá más abonos a disposición de los socios.

Espai d'Animació

Para ese partido, el del Oviedo, podría inaugurarse también el nou Espai d'Animació, que pasará a llamarse Grada 1957. Trabajan en el club desde hace meses, con incluso reuniones presenciales con socios de la entidad, en la confección de la nueva grada, que está abierta a todos aquellos socios jóvenes que no tengan abono en el Spotify Camp Nou y estén en la lista de espera. Tendrá 1.247 plazas.

El propio presidente del Barça, Joan Laporta, explicó recientemente en unas declaraciones realizadas durante un acto de La Marató de TV3, que esperan tener el permiso de las autoridades para abrir dicho Espai d'Animació antes de que acabe este 2025 que ya encara su recta final.