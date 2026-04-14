Los apercibidos del FC Barcelona para las hipotéticas semifinales de la Champions League

Partido a vida o muerte del FC Barcelona esta noche en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo de Hansi Flick debe remontar el 0-2 de la ida de los cuartos de final en el Spotify Camp Nou si quiere seguir vivo en la Champions League. El entrenador y la plantilla blaugrana, representada en la previa por un Lamine Yamal ambicioso y optimista, confía en la 'operación remontada'.

Obviamente, ningún jugador del Barça pensará hoy más allá del partido contra el Atlético de Madrid, pero hay varios futbolistas culés que, en caso de ser amonestados y lograr la gesta en el Metropolitano, se perderían la ida de las semifinales ante el vencedor de la eliminatoria entre Arsenal y Sporting Portugal (de momento, ventaja mínima para los londinenses).

El más destacado y conocido, pues encadena varios encuentros de la máxima competición continental en esta situación, es el propio Lamine. Gerard Martín, Fermín López y Marc Casadó también llevan algunos partidos apercibidos. El último en sumarse a esta lista fue Joao Cancelo. El luso vio la amarilla en la ida de los octavos contra el Newcastle y la semana pasada, ya con el duelo ante el Atlético finalizado, por protestar a István Kovacs.

El Atlético de Madrid, por su parte, tiene a muchos futbolistas apercibidos: los defensas Lenglet, Le Normand y Ruggeri, los centrocampistas Almada, Baena, Barrios y Marcos Llorente y el atacante Giuliano Simeone. También está amenazado de sanción el técnico Cholo Simeone.

Cabe recordar que, según el reglamento actual de la Champions League, a partir de semifinales se 'limpian' las tarjetas amarillas. Esto significa que todos estos jugadores que no sean amonestados hoy y pasen a la siguiente ronda, sean los del Barça o los del Atlético de Madrid, dejarán de estar apercibidos.