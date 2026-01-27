Los tres apercibidos del Barça que podrían perderse el partido de ida de las eliminatorias de la Champions

El FC Barcelona se juega este miércoles a las 21 horas en el Spotify Camp Nou su futuro inmediato en la Champions. Los azulgranas tienen la oportunidad de quedar en el 'top-8' y ahorrarse la eliminatoria de los playoffs, aunque no dependen de sí mismos, pues una victoria contra el Copenhague podría no ser suficiente. Para el duelo, Flick cuenta con tres futbolistas apercibidos que si ven la tarjeta amarilla se perderán la ida de los playoffs o la de los octavos de final: Fermín López, Gerard Martín y Marc Casadó.

Los tres jóvenes jugadores acumulan dos cartulinas en su haber durante la 'fase liga' de la Champions, por lo que están 'amenazados' de sanción. Además, tanto el mediapunta como el defensa tienen papeletas de arrancar de inicio contra el conjunto danés. Una nueva amarilla les dejaría sin la opción de participar en el siguiente encuentro, que puede ser de playoffs o de octavos de final, en función de cómo quede el Barça en la clasificación.

Si Lamine ve la tarjeta estará apercibido de nuevo

Hasta el momento, solo dos futbolistas del FC Barcelona han cumplido ciclo en la máxima competición continental: Lamine Yamal y Frenkie de Jong. El extremo se perdió el choque del pasado miércoles contra el Slavia por ese motivo, mientras que el neerlandés no puede jugar contra el Copenhague tras ver la tercera tarjeta amarilla en Praga.

El reglamento de la UEFA indica que la primera suspensión se define tras ver tres cartulinas amarillas, y luego es en periodos de dos tarjetas (cinco, siete, nueve,...). Es decir, si Lamine o De Jong ven una nueva tarjeta volverán a estar apercibidos de sanción hasta que finalicen los cuartos de final, pues todos los jugadores pasan limpios a semifinales.

Por su parte, hay otros cuatro futbolistas del Barça que han visto una amarilla en la 'fase liga' de la Champions y que si son amonestados contra el Copenhague estarán apercibidos para el encuentro de vuelta de los playoffs o el de los octavos de final: Dani Olmo, Balde, Koundé y Araujo. Al uruguayo, que fue expulsado en Stamford Bridge por doble cartulina amarilla, solo se le computa la primera de ellas.