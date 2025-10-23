Apelación desestima el recurso del Barça por la sanción de Flick

La justicia vuelve a tumbar recurso del FC Barcelona para evitar que Hansi Flick no pueda sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu en el clásico de este domingo. El técnico germano fue expulsado el fin de semana pasado en Montjuïc frente al Girona “por aplaudir una de mis decisiones en señal de protesta”, tal y como reflejó en el acta el colegiado de la contienda Gil Manzano.

El FC Barcelona presentó este jueves por la mañana un recurso ante el Comité de Apelación para revocar la sanción de un partido impuesta el miércoles al entrenador de Heidelberg. Y esta ha sido revocada por dicho ente, que considera que no hay motivos para librar al técnico del Barça de la sanción.

"Se acuerda desestimar el recurso formulado por el FC Barcelona confirmando el acuerdo impugnado que se contiene en la resolución dictada por el Comité de Disciplina de la RFEF en fecha 20 de octubre de 2025", concluye en su resolución el Comité de Apelación.

UNA ÚNICA VÍA

Al club azulgrana tan solo le queda por delante la vía del TAD para conseguir que Flick pueda dirigir a su equipo desde el césped en un choque tan trascendental. El técnico alemán tiene un recuerdo imborrable de su primera experiencia en choque oficial en el Bernabéu. 0-4 fue el resultado tras un encuentro espectacular del equipo barcelonista ante un Madrid frustradísimo por caer en un sinfín de fueras de juego.

BALANCE TOP DE FLICK ANTE EL MADRID

En el global, 16 tantos a favor y siete en contra es el balance de Flick en los clásicos con un total de cuatro victorias por cero derrotas. En caso de que tampoco prospere la vía del TAD, Hansi se ubicaría en las cabinas del Bernabéu junto a sus asistentes y sería Marcus Sorg quien ejercería el cargo de entrenador principal en el verde. El balance de Sorg cuando tuvo que dirigir al primer equipo por ausencia de Hansi la temporada anterior fue de dos derrotas en dos partidos (ante Leganés y Atlético de Madrid).