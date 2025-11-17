Anuncio inminente: el Barça, pendiente de la licencia 1B para volver al Spotify Camp Nou

Se prevé un día intenso en las oficinas del Barça, que durante el día de hoy espera con atención la respuesta del Ajuntament de Barcelona para saber si finalmente se le concede la licencia 1B y, por tanto, podrá disputar el partido de liga de este fin de semana contra Athletic Club en el Spotify Camp Nou, o si tendrá que aplazar su regreso hasta el siguiente partido en casa frente al Alavés el próximo sábado 29 de noviembre.

Sin decisión, por ahora

Según ha podido saber SPORT, en la primera reunión de la junta directiva del club celebrada hoy por la mañana siguen sobre la mesa ambas opciones y, a esta hora, aún no hay fumata blanca. Desde el club subrayan que necesitan avisar lo antes posible a sus socios y aficionados, para facilitar la compra de entradas y garantizar la mayor afluencia de público en uno de los días más esperados por parte de los socios, que llevan más de dos años sin presenciar un partido de su equipo en el feudo azulgrana. La idea está en conseguir que el máximo número de aficionados acuda al estadio en el tan ansiado regreso, bien sea este fin de semana o –en caso de demora– dentro de dos semanas ante el Alavés, pero para ello hace falta avisar con tiempo.

La documentación para la fase 1B —que incluye ampliar el aforo provisional de 27.000 a 45.000 espectadores y habilitar la zona de Lateral— ya habría sido entregada al consistorio, y ahora sólo resta la aprobación formal. Si no se recibe el visto bueno hoy, todo indicará que la fecha de retorno deberá aplazarse. De ser así, el club azulgrana tendría que esperar hasta el duelo contra Alavés para pisar de nuevo su estadio.

Aunque la directiva es optimista, en las oficinas están muy pendientes de cualquier novedad hoy mismo, confiando en que la licencia 1B se anuncie pronto y permita recuperar el ambiente del Camp Nou en el próximo partido de liga. Como se viene haciendo últimamente, la idea es que el club avise hoy a los aficionados comunicando la decisión final. Por ahora, las dos opciones siguen muy vivas, así que será una decisión de última hora que se tomará a lo largo del día en otra larga jornada en los despachos.